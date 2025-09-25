Рейтинг@Mail.ru
Израиль нанес серию ударов по столице Йемена, сообщил источник
16:19 25.09.2025 (обновлено: 18:13 25.09.2025)
Израиль нанес серию ударов по столице Йемена, сообщил источник
израиль
йемен
в мире
сана
ансар алла
исраэль кац
обострение палестино-израильского конфликта
КАИР, 25 сен — РИА Новости. Израильские истребители нанесли пять ударов по районам Саны, столицы Йемена, а также три удара по его окраине, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти."Они продолжают находиться в воздухе над столицей", — рассказал собеседник агентства.Позже он заявил об одиннадцати ударах, которые пришлись в основном на военный лагерь хуситов Нахдайни на территории президентского комплекса, позиции в районе Хадда. Кроме того, ЦАХАЛ атаковала комплекс "Аль-Арди" Минобороны правительства группировки.Глава оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац подтвердил удары по городу, заявив, что армия поразила лагерь Генштаба, склады с БПЛА и оружием.Ранее группировка атаковала город Эйлат на юге еврейского государства. Беспилотник взорвался рядом с отелем, более 20 человек пострадали. Тель-Авив пригрозил мощным ответом.Хуситы контролируют большую часть Йеменского побережья Красного моря. В ответ на военные действия Израиля в секторе Газа они начали обстреливать суда, связанные с ним. Из-за этого резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Боевики движения также наносят удары ракетами и беспилотниками по территории еврейского государства. Свои действия хуситы объясняют помощью палестинцам.Израиль отвечает регулярными ракетными атаками на Йемен. При этом под удары ЦАХАЛ попадают, помимо военных целей, и гражданские объекты.
израиль
йемен
сана
израиль, йемен, в мире, сана, ансар алла, исраэль кац, обострение палестино-израильского конфликта
Израиль, Йемен, В мире, Сана, Ансар Алла, Исраэль Кац, Обострение палестино-израильского конфликта
КАИР, 25 сен — РИА Новости. Израильские истребители нанесли пять ударов по районам Саны, столицы Йемена, а также три удара по его окраине, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.
"Они продолжают находиться в воздухе над столицей", — рассказал собеседник агентства.
Позже он заявил об одиннадцати ударах, которые пришлись в основном на военный лагерь хуситов Нахдайни на территории президентского комплекса, позиции в районе Хадда. Кроме того, ЦАХАЛ атаковала комплекс "Аль-Арди" Минобороны правительства группировки.
Глава оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац подтвердил удары по городу, заявив, что армия поразила лагерь Генштаба, склады с БПЛА и оружием.
Ранее группировка атаковала город Эйлат на юге еврейского государства. Беспилотник взорвался рядом с отелем, более 20 человек пострадали. Тель-Авив пригрозил мощным ответом.
Хуситы контролируют большую часть Йеменского побережья Красного моря. В ответ на военные действия Израиля в секторе Газа они начали обстреливать суда, связанные с ним. Из-за этого резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Боевики движения также наносят удары ракетами и беспилотниками по территории еврейского государства. Свои действия хуситы объясняют помощью палестинцам.
Израиль отвечает регулярными ракетными атаками на Йемен. При этом под удары ЦАХАЛ попадают, помимо военных целей, и гражданские объекты.
Израиль Йемен В мире Сана Ансар Алла Исраэль Кац Обострение палестино-израильского конфликта
 
 
