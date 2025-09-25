https://ria.ru/20250925/iran-2044323736.html

Пезешкиан заявил, что Иран не сдастся в случае возвращения санкций

Пезешкиан заявил, что Иран не сдастся в случае возвращения санкций - РИА Новости, 25.09.2025

Пезешкиан заявил, что Иран не сдастся в случае возвращения санкций

Иран найдет выход из любой ситуации, даже в случае возвращения антииранских санкций, потому что помимо отношений с соседними странами он является членом... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T16:03:00+03:00

2025-09-25T16:03:00+03:00

2025-09-25T16:04:00+03:00

в мире

иран

сша

тегеран (город)

масуд пезешкиан

стив уиткофф

али хаменеи

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/07/1958034978_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_3f3cbe3fe4fad82525f98b34ca4dca7c.jpg

ТЕГЕРАН, 25 сен - РИА Новости. Иран найдет выход из любой ситуации, даже в случае возвращения антииранских санкций, потому что помимо отношений с соседними странами он является членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), БРИКС и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. "Хотя возвращение любых санкций неприятно, это не конец пути, и мы не сдадимся... Мы найдем выход из любой ситуации, особенно учитывая, что сегодня Иран помимо обширных двусторонних отношений с соседями обладает хорошим потенциалом на региональной и мировой арене, например, членством в таких организациях, как ШОС, БРИКС и ЕАЭС", - приводит слова иранского президента официальный сайт его администрации. Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Соединенные Штаты хотят вести переговоры с Ираном по вопросу иранской атомной программы, чтобы избежать активации механизма snapback (восстановление санкций против Тегерана) со стороны "евротройки". Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал подобные желания США несообразными, сославшись на удары по Ирану во время переговорного процесса между Тегераном и Вашингтоном в июне. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи до этого заявлял, что переговоры с США не принесут Ирану пользу и могут пойти во вред. Днем ранее Пезешкиан заявил с трибуны ГА ООН, что Иран не стремится и никогда не будет стремиться к производству ядерного оружия, и решение стран "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) инициировать восстановление международных санкций против Тегерана незаконно. Президент также отметил, что "евротройка" при попытке США попыталась оказать давление на Иран и восстановить антииранские санкции, отмененные ядерной сделкой 2015 года. Великобритания, Франция и Германия ("евротройка") 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. После этого Совет Безопасности ООН 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за этого рестрикции Совбеза Организации Объединенных Наций будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября.

https://ria.ru/20250924/iran-2043823757.html

https://ria.ru/20250729/iran-2032128714.html

иран

сша

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, сша, тегеран (город), масуд пезешкиан, стив уиткофф, али хаменеи, оон, шос, брикс