Рейтинг@Mail.ru
Пезешкиан заявил, что Иран не сдастся в случае возвращения санкций - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 25.09.2025 (обновлено: 16:04 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/iran-2044323736.html
Пезешкиан заявил, что Иран не сдастся в случае возвращения санкций
Пезешкиан заявил, что Иран не сдастся в случае возвращения санкций - РИА Новости, 25.09.2025
Пезешкиан заявил, что Иран не сдастся в случае возвращения санкций
Иран найдет выход из любой ситуации, даже в случае возвращения антииранских санкций, потому что помимо отношений с соседними странами он является членом... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T16:03:00+03:00
2025-09-25T16:04:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
масуд пезешкиан
стив уиткофф
али хаменеи
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/07/1958034978_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_3f3cbe3fe4fad82525f98b34ca4dca7c.jpg
ТЕГЕРАН, 25 сен - РИА Новости. Иран найдет выход из любой ситуации, даже в случае возвращения антииранских санкций, потому что помимо отношений с соседними странами он является членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), БРИКС и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. "Хотя возвращение любых санкций неприятно, это не конец пути, и мы не сдадимся... Мы найдем выход из любой ситуации, особенно учитывая, что сегодня Иран помимо обширных двусторонних отношений с соседями обладает хорошим потенциалом на региональной и мировой арене, например, членством в таких организациях, как ШОС, БРИКС и ЕАЭС", - приводит слова иранского президента официальный сайт его администрации. Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Соединенные Штаты хотят вести переговоры с Ираном по вопросу иранской атомной программы, чтобы избежать активации механизма snapback (восстановление санкций против Тегерана) со стороны "евротройки". Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал подобные желания США несообразными, сославшись на удары по Ирану во время переговорного процесса между Тегераном и Вашингтоном в июне. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи до этого заявлял, что переговоры с США не принесут Ирану пользу и могут пойти во вред. Днем ранее Пезешкиан заявил с трибуны ГА ООН, что Иран не стремится и никогда не будет стремиться к производству ядерного оружия, и решение стран "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) инициировать восстановление международных санкций против Тегерана незаконно. Президент также отметил, что "евротройка" при попытке США попыталась оказать давление на Иран и восстановить антииранские санкции, отмененные ядерной сделкой 2015 года. Великобритания, Франция и Германия ("евротройка") 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. После этого Совет Безопасности ООН 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за этого рестрикции Совбеза Организации Объединенных Наций будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября.
https://ria.ru/20250924/iran-2043823757.html
https://ria.ru/20250729/iran-2032128714.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/07/1958034978_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_220c8d6b6757c440645e4589841b3e75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город), масуд пезешкиан, стив уиткофф, али хаменеи, оон, шос, брикс
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Масуд Пезешкиан, Стив Уиткофф, Али Хаменеи, ООН, ШОС, БРИКС
Пезешкиан заявил, что Иран не сдастся в случае возвращения санкций

Пезешкиан: Иран найдет выход из любой ситуации, даже при возвращении санкций

© AP Photo / Vahid SalemiПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 25 сен - РИА Новости. Иран найдет выход из любой ситуации, даже в случае возвращения антииранских санкций, потому что помимо отношений с соседними странами он является членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), БРИКС и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"Хотя возвращение любых санкций неприятно, это не конец пути, и мы не сдадимся... Мы найдем выход из любой ситуации, особенно учитывая, что сегодня Иран помимо обширных двусторонних отношений с соседями обладает хорошим потенциалом на региональной и мировой арене, например, членством в таких организациях, как ШОС, БРИКС и ЕАЭС", - приводит слова иранского президента официальный сайт его администрации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Россия откроет Ирану абсолютно новое атомное будущее
24 сентября, 08:00
Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Соединенные Штаты хотят вести переговоры с Ираном по вопросу иранской атомной программы, чтобы избежать активации механизма snapback (восстановление санкций против Тегерана) со стороны "евротройки". Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал подобные желания США несообразными, сославшись на удары по Ирану во время переговорного процесса между Тегераном и Вашингтоном в июне. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи до этого заявлял, что переговоры с США не принесут Ирану пользу и могут пойти во вред.
Днем ранее Пезешкиан заявил с трибуны ГА ООН, что Иран не стремится и никогда не будет стремиться к производству ядерного оружия, и решение стран "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) инициировать восстановление международных санкций против Тегерана незаконно. Президент также отметил, что "евротройка" при попытке США попыталась оказать давление на Иран и восстановить антииранские санкции, отмененные ядерной сделкой 2015 года.
Великобритания, Франция и Германия ("евротройка") 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. После этого Совет Безопасности ООН 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за этого рестрикции Совбеза Организации Объединенных Наций будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Хаменеи назвал проблему обогащения урана предлогом для противостояния Ирану
29 июля, 14:19
 
В миреИранСШАТегеран (город)Масуд ПезешкианСтив УиткоффАли ХаменеиООНШОСБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала