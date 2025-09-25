https://ria.ru/20250925/intsident-2044445816.html

СМИ: подросток расправился с семьей из-за зависимости от компьютерных игр

В Пакистане 17-летний Заин Али убил мать, брата и двух сестер из-за зависимости от онлайн-игры PUBG, пишет The Independent.

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Пакистане 17-летний Заин Али убил мать, брата и двух сестер из-за зависимости от онлайн-игры PUBG, пишет The Independent."Осужденный жестоко расправился со своей семьей под воздействием компьютерной игры", — отмечается в материале.Суд приговорил подростка к четырем пожизненным срокам — по 25 лет за каждое убийство, всего сто лет. Судья отметила, что 17-летний Али избежал смертной казни только из-за возраста. Как подчеркнули в инстанции, "зависимость от игры стала для него сильнее семейных уз"."В день убийств Али потерял самообладание после того, как проигрывал в игре несколько часов, а также получил замечание от матери", — сообщила полиция.Жертвами стали 45-летняя мать подростка, 20-летний брат и сестры 10 и 15 лет. Инцидент произошел, когда стрелку было 14 лет.

