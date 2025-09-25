https://ria.ru/20250925/indiya-2044300459.html

Премьер Индии подчеркнул глубокие связи страны с Россией

Премьер Индии подчеркнул глубокие связи страны с Россией

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая на открытии международной торговой выставки в индийском штате Уттар-Прадеш на севере страны, подчеркнул тесные связи Индии с Россией. "С Россией в качестве партнера мы укрепляем проверенное временем партнерство", - сказал Моди на открытии торговой выставки, где Россия является страной-партнером. Индийский лидер также отметил прочные связи между Индией и Россией в области оборонного производства, упомянув о совместном предприятии двух стран по производству автоматов Калашникова для вооруженных сил Индии. В ходе выступления Моди отметил желание Индии стать самодостаточной страной и ни от кого не зависеть "Такая страна, как Индия, не хочет ни от кого зависеть. Страна должна стать самодостаточной, каждый продукт, который может быть произведен в Индии, должен производиться здесь", - сказал премьер-министр Индии. Его заявление прозвучало на фоне обострения отношений Индии и США после введения Вашингтоном 50-процентных пошлин на индийский импорт. Как отмечает индийская сторона, половина этих пошлин была введена президентом США Дональдом Трампом из-за роста объемов закупок Индией нефти у России. Третья международной торговой выставки UP International Trade Show проходит с 25 по 29 в штате Уттар-Прадеш. Организаторами форума выступают правительство штата Уттар-Прадеш и India Exposition Mart Ltd. при поддержке торгового представительства России в Индии. В рамках выставки запланировано проведение бизнес-диалога "Россия – Индия", а также В2В и В2G встречи.

