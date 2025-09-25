Рейтинг@Mail.ru
Премьер Индии подчеркнул глубокие связи страны с Россией - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 25.09.2025 (обновлено: 14:54 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/indiya-2044300459.html
Премьер Индии подчеркнул глубокие связи страны с Россией
Премьер Индии подчеркнул глубокие связи страны с Россией - РИА Новости, 25.09.2025
Премьер Индии подчеркнул глубокие связи страны с Россией
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая на открытии международной торговой выставки в индийском штате Уттар-Прадеш на севере страны, подчеркнул тесные... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T14:53:00+03:00
2025-09-25T14:54:00+03:00
в мире
индия
россия
уттар-прадеш
нарендра моди
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155833/41/1558334163_0:105:3267:1943_1920x0_80_0_0_3fc8fe92a65426b6b64627a73f1ada44.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая на открытии международной торговой выставки в индийском штате Уттар-Прадеш на севере страны, подчеркнул тесные связи Индии с Россией. "С Россией в качестве партнера мы укрепляем проверенное временем партнерство", - сказал Моди на открытии торговой выставки, где Россия является страной-партнером. Индийский лидер также отметил прочные связи между Индией и Россией в области оборонного производства, упомянув о совместном предприятии двух стран по производству автоматов Калашникова для вооруженных сил Индии. В ходе выступления Моди отметил желание Индии стать самодостаточной страной и ни от кого не зависеть "Такая страна, как Индия, не хочет ни от кого зависеть. Страна должна стать самодостаточной, каждый продукт, который может быть произведен в Индии, должен производиться здесь", - сказал премьер-министр Индии. Его заявление прозвучало на фоне обострения отношений Индии и США после введения Вашингтоном 50-процентных пошлин на индийский импорт. Как отмечает индийская сторона, половина этих пошлин была введена президентом США Дональдом Трампом из-за роста объемов закупок Индией нефти у России. Третья международной торговой выставки UP International Trade Show проходит с 25 по 29 в штате Уттар-Прадеш. Организаторами форума выступают правительство штата Уттар-Прадеш и India Exposition Mart Ltd. при поддержке торгового представительства России в Индии. В рамках выставки запланировано проведение бизнес-диалога "Россия – Индия", а также В2В и В2G встречи.
https://ria.ru/20250923/rusprofile-2043665381.html
https://ria.ru/20250921/vina-2043292548.html
индия
россия
уттар-прадеш
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155833/41/1558334163_269:0:2998:2047_1920x0_80_0_0_3dbe24a352ed77748f2a3d540297c4ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, россия, уттар-прадеш, нарендра моди, дональд трамп
В мире, Индия, Россия, Уттар-Прадеш, Нарендра Моди, Дональд Трамп
Премьер Индии подчеркнул глубокие связи страны с Россией

Премьер Индии Моди отметил глубокие связи Индии и России

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНарендра Моди
Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Нарендра Моди. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая на открытии международной торговой выставки в индийском штате Уттар-Прадеш на севере страны, подчеркнул тесные связи Индии с Россией.
Россией в качестве партнера мы укрепляем проверенное временем партнерство", - сказал Моди на открытии торговой выставки, где Россия является страной-партнером.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Число индийских компаний в России утроилось за четыре года
23 сентября, 08:40
Индийский лидер также отметил прочные связи между Индией и Россией в области оборонного производства, упомянув о совместном предприятии двух стран по производству автоматов Калашникова для вооруженных сил Индии.
В ходе выступления Моди отметил желание Индии стать самодостаточной страной и ни от кого не зависеть
"Такая страна, как Индия, не хочет ни от кого зависеть. Страна должна стать самодостаточной, каждый продукт, который может быть произведен в Индии, должен производиться здесь", - сказал премьер-министр Индии.
Его заявление прозвучало на фоне обострения отношений Индии и США после введения Вашингтоном 50-процентных пошлин на индийский импорт. Как отмечает индийская сторона, половина этих пошлин была введена президентом США Дональдом Трампом из-за роста объемов закупок Индией нефти у России.
Третья международной торговой выставки UP International Trade Show проходит с 25 по 29 в штате Уттар-Прадеш. Организаторами форума выступают правительство штата Уттар-Прадеш и India Exposition Mart Ltd. при поддержке торгового представительства России в Индии. В рамках выставки запланировано проведение бизнес-диалога "Россия – Индия", а также В2В и В2G встречи.
Разлив вина - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Бизнесмен оценил возможность поставки индийских вин в Россию
21 сентября, 08:43
 
В миреИндияРоссияУттар-ПрадешНарендра МодиДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала