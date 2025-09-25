Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg узнало, что Индия попросила у США за отказ от российской нефти
17:35 25.09.2025
Bloomberg узнало, что Индия попросила у США за отказ от российской нефти
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Индийские чиновники заявили администрации президента США, что ограничение индийского импорта российской нефти возможно лишь при разрешении Штатов на закупки нефти у Ирана и Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg. "Индийские чиновники вновь заявили администрации Трампа, что для значительного снижения импорта российской нефти нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) южноазиатской страны Вашингтону необходимо разрешить закупки нефти у поставщиков, подпадающих под санкции, - Ирана и Венесуэлы", - пишет агентство. Делегация Индии, которая на этой неделе посетила США, повторила эту просьбу на встречах с американскими чиновниками, сообщил неназванный источник. По словам чиновников из Индии, одновременное прекращение поставок нефти индийским НПЗ из России, Ирана и Венесуэлы может привести к резкому росту мировых цен, рассказали агентству источники. Представители министерств торговли и нефти, а также посольство США в Нью-Дели, не ответили на запросы агентства о комментарии. В понедельник глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар встретился с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке, заявив по итогам встречи, что Нью-Дели и Вашингтону важно поддерживать постоянное взаимодействие для достижения прогресса в приоритетных областях. В конце августа президент США Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%. В результате совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80% потребляемой нефти на международных рынках.
Bloomberg узнало, что Индия попросила у США за отказ от российской нефти

Bloomberg: Индия просит США разрешить закупки нефти у Ирана и Венесуэлы

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Индийские чиновники заявили администрации президента США, что ограничение индийского импорта российской нефти возможно лишь при разрешении Штатов на закупки нефти у Ирана и Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.
"Индийские чиновники вновь заявили администрации Трампа, что для значительного снижения импорта российской нефти нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) южноазиатской страны Вашингтону необходимо разрешить закупки нефти у поставщиков, подпадающих под санкции, - Ирана и Венесуэлы", - пишет агентство.
Делегация Индии, которая на этой неделе посетила США, повторила эту просьбу на встречах с американскими чиновниками, сообщил неназванный источник. По словам чиновников из Индии, одновременное прекращение поставок нефти индийским НПЗ из России, Ирана и Венесуэлы может привести к резкому росту мировых цен, рассказали агентству источники.
Представители министерств торговли и нефти, а также посольство США в Нью-Дели, не ответили на запросы агентства о комментарии.
В понедельник глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар встретился с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке, заявив по итогам встречи, что Нью-Дели и Вашингтону важно поддерживать постоянное взаимодействие для достижения прогресса в приоритетных областях.
В конце августа президент США Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%. В результате совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%.
Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80% потребляемой нефти на международных рынках.
