https://ria.ru/20250925/https-2044212994.html
Израильский удар в Катаре застал военных США в регионе врасплох
Израильский удар в Катаре застал военных США в регионе врасплох - РИА Новости, 25.09.2025
Израильский удар в Катаре застал военных США в регионе врасплох
Удар Израиля по катарской столице Дохе застал американских военных в регионе врасплох из-за того, что их внимание было сосредоточено на Иране, сообщает портал... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T10:03:00+03:00
2025-09-25T10:03:00+03:00
2025-09-25T10:03:00+03:00
катар
израиль
сша
дональд трамп
вооруженные силы сша
хамас
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040709774_0:302:960:842_1920x0_80_0_0_e6ec4a34a60185443bbf87a315c7e8dd.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Удар Израиля по катарской столице Дохе застал американских военных в регионе врасплох из-за того, что их внимание было сосредоточено на Иране, сообщает портал War Zone со ссылкой на командующего военно-воздушными силами Центрального командования вооруженных сил США (AFCENT) генерал-лейтенанта Дерека Франса. "Глава AFCENT подтвердил, что "в то время как у нас есть превосходные системы и вещи, которые могут фиксировать много разного, они обычно сосредоточены на Иране и других направлениях, откуда мы ожидаем атаки", - пишет портал. По его словам, военные США узнали об ударе Израиля только тогда, когда он уже происходил, назвав эту ситуацию уроком для американской армии. При этом журнал напоминает, что пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что президент США Дональд Трамп был предупрежден американскими военными о готовящемся ударе и сообщил о нем руководству Катара. Израиль 9 сентября нанес несколько ударов по зданию в жилом районе в центре Дохи, где находилась переговорная делегация руководства ХАМАС, обсуждавшая последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа. По данным МВД Катара, в результате ударов погиб сотрудник сил внутренней безопасности эмирата, несколько сотрудников сил безопасности, а также гражданских лиц были ранены.
https://ria.ru/20250915/katar-2042014609.html
https://ria.ru/20250911/izrail-2041096617.html
катар
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040709774_0:212:960:932_1920x0_80_0_0_6ba3011cdd0a9ac4d233354485bc3147.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
катар, израиль, сша, дональд трамп, вооруженные силы сша, хамас, в мире
Катар, Израиль, США, Дональд Трамп, Вооруженные силы США, ХАМАС, В мире
Израильский удар в Катаре застал военных США в регионе врасплох
Удар Израиля в катарской Дохе застал военных США в регионе врасплох