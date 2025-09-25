https://ria.ru/20250925/https-2044212994.html

Израильский удар в Катаре застал военных США в регионе врасплох

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Удар Израиля по катарской столице Дохе застал американских военных в регионе врасплох из-за того, что их внимание было сосредоточено на Иране, сообщает портал War Zone со ссылкой на командующего военно-воздушными силами Центрального командования вооруженных сил США (AFCENT) генерал-лейтенанта Дерека Франса. "Глава AFCENT подтвердил, что "в то время как у нас есть превосходные системы и вещи, которые могут фиксировать много разного, они обычно сосредоточены на Иране и других направлениях, откуда мы ожидаем атаки", - пишет портал. По его словам, военные США узнали об ударе Израиля только тогда, когда он уже происходил, назвав эту ситуацию уроком для американской армии. При этом журнал напоминает, что пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что президент США Дональд Трамп был предупрежден американскими военными о готовящемся ударе и сообщил о нем руководству Катара. Израиль 9 сентября нанес несколько ударов по зданию в жилом районе в центре Дохи, где находилась переговорная делегация руководства ХАМАС, обсуждавшая последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа. По данным МВД Катара, в результате ударов погиб сотрудник сил внутренней безопасности эмирата, несколько сотрудников сил безопасности, а также гражданских лиц были ранены.

