Рейтинг@Mail.ru
Израильский удар в Катаре застал военных США в регионе врасплох - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:03 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/https-2044212994.html
Израильский удар в Катаре застал военных США в регионе врасплох
Израильский удар в Катаре застал военных США в регионе врасплох - РИА Новости, 25.09.2025
Израильский удар в Катаре застал военных США в регионе врасплох
Удар Израиля по катарской столице Дохе застал американских военных в регионе врасплох из-за того, что их внимание было сосредоточено на Иране, сообщает портал... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T10:03:00+03:00
2025-09-25T10:03:00+03:00
катар
израиль
сша
дональд трамп
вооруженные силы сша
хамас
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040709774_0:302:960:842_1920x0_80_0_0_e6ec4a34a60185443bbf87a315c7e8dd.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Удар Израиля по катарской столице Дохе застал американских военных в регионе врасплох из-за того, что их внимание было сосредоточено на Иране, сообщает портал War Zone со ссылкой на командующего военно-воздушными силами Центрального командования вооруженных сил США (AFCENT) генерал-лейтенанта Дерека Франса. "Глава AFCENT подтвердил, что "в то время как у нас есть превосходные системы и вещи, которые могут фиксировать много разного, они обычно сосредоточены на Иране и других направлениях, откуда мы ожидаем атаки", - пишет портал. По его словам, военные США узнали об ударе Израиля только тогда, когда он уже происходил, назвав эту ситуацию уроком для американской армии. При этом журнал напоминает, что пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что президент США Дональд Трамп был предупрежден американскими военными о готовящемся ударе и сообщил о нем руководству Катара. Израиль 9 сентября нанес несколько ударов по зданию в жилом районе в центре Дохи, где находилась переговорная делегация руководства ХАМАС, обсуждавшая последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа. По данным МВД Катара, в результате ударов погиб сотрудник сил внутренней безопасности эмирата, несколько сотрудников сил безопасности, а также гражданских лиц были ранены.
https://ria.ru/20250915/katar-2042014609.html
https://ria.ru/20250911/izrail-2041096617.html
катар
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040709774_0:212:960:932_1920x0_80_0_0_6ba3011cdd0a9ac4d233354485bc3147.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
катар, израиль, сша, дональд трамп, вооруженные силы сша, хамас, в мире
Катар, Израиль, США, Дональд Трамп, Вооруженные силы США, ХАМАС, В мире
Израильский удар в Катаре застал военных США в регионе врасплох

Удар Израиля в катарской Дохе застал военных США в регионе врасплох

© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Дохе
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Фото : соцсети
Дым на месте взрыва в Дохе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Удар Израиля по катарской столице Дохе застал американских военных в регионе врасплох из-за того, что их внимание было сосредоточено на Иране, сообщает портал War Zone со ссылкой на командующего военно-воздушными силами Центрального командования вооруженных сил США (AFCENT) генерал-лейтенанта Дерека Франса.
"Глава AFCENT подтвердил, что "в то время как у нас есть превосходные системы и вещи, которые могут фиксировать много разного, они обычно сосредоточены на Иране и других направлениях, откуда мы ожидаем атаки", - пишет портал.
Израильский военный - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Эксперт рассказал, как удары Израиля по Катару повлияли на отношения с США
15 сентября, 12:59
По его словам, военные США узнали об ударе Израиля только тогда, когда он уже происходил, назвав эту ситуацию уроком для американской армии.
При этом журнал напоминает, что пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что президент США Дональд Трамп был предупрежден американскими военными о готовящемся ударе и сообщил о нем руководству Катара.
Израиль 9 сентября нанес несколько ударов по зданию в жилом районе в центре Дохи, где находилась переговорная делегация руководства ХАМАС, обсуждавшая последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа. По данным МВД Катара, в результате ударов погиб сотрудник сил внутренней безопасности эмирата, несколько сотрудников сил безопасности, а также гражданских лиц были ранены.
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
В Госдуме назвали атаку Израиля на Катар варварством
11 сентября, 06:23
 
КатарИзраильСШАДональд ТрампВооруженные силы СШАХАМАСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала