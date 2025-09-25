https://ria.ru/20250925/harkov-2044167952.html

В Харькове прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Харькове было слышно взрыв, вероятно за городом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

