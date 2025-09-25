https://ria.ru/20250925/hab-2044432448.html

Московский видеоигровой хаб презентовали на Tokyo Game Show в Японии

Московский видеоигровой хаб презентовали на Tokyo Game Show в Японии

Московский видеоигровой хаб презентовали на Tokyo Game Show в Японии

25.09.2025

ТОКИО, 25 сен - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Агентство креативных индустрий (АКИ) правительства Москвы в рамках одной из крупнейших в мире выставок игровых развлечений Tokyo Game Show презентовало Московский видеоигровой хаб - инфраструктурную меру поддержки с профильной инфраструктурой, необходимой для создания контента, передает корреспондент РИА Новости. "Это инфраструктурная мера поддержки, которая заключается в объекте на территории "Сколково" площадью 40 тысяч квадратных метров со всей профильной инфраструктурой, которая необходима для создания контента: от идеи до ее реализации. Это студии захвата движения, студии захвата лицевой анимации, студии звукозаписи, фотограмметрии, лекционные залы, коворкинги, офисы и даже капсульный отель для того, чтобы можно было в период дедлайнов комфортно работать и не уезжать" - подчеркнул в своем выступлении заместитель генерального директора по развитию креативных индустрий АКИ Константин Бучнев. Он подчеркнул, что так как хаб находится на территории "Сколково", то его резидентам доступны меры поддержки особой экономической зоны. "Помимо этого, на базе хаба мы строим систему поддержки инженерных студий, и уже запущен и работает акселератор хаба, через который прошло 80 начинающих команд. Мы помогаем упаковать проекты, подготовить их к питчингу перед инвесторами, показать инвесторам и привлечь первые деньги", - пояснил Бучнев. По словам спикера, также функционирует программа по международной поддержке резидентов хаба. "В этом году запланировали 8 визитов. Часть из них уже прошла. Недавно мы вернулись из Китая. И вот сегодня мы представляем компанию на стенде агентства и показываем продукты наших резидентов и партнёров", - добавил он. Отвечая на вопрос РИА Новости о том, проявляют ли иностранные компании интерес к возможному входу в кластер, Бучнев отметил, что интерес есть. "Интерес точно есть, мы тогда работали на ChinaJoy, там мы провели встречи с компаниями… Мы рассказали им о кластере, они осторожный интерес проявили. Поэтому будем работать дальше", - подытожил он. Международная выставка Tokyo Game Show стартовала в четверг в Японии. Выставка продлится до 28 сентября. Первые два дня отведены для СМИ, представителей бизнеса, а также создателей контента. Общий доступ на выставку откроется 27 сентября. В рамках выставки начал свою работу объединенный стенд Moscow Game Hub, где российские разработчики впервые в расширенном составе представляют свои проекты японской аудитории.

