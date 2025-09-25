Рейтинг@Mail.ru
Московский видеоигровой хаб презентовали на Tokyo Game Show в Японии - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 25.09.2025 (обновлено: 21:54 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/hab-2044432448.html
Московский видеоигровой хаб презентовали на Tokyo Game Show в Японии
Московский видеоигровой хаб презентовали на Tokyo Game Show в Японии - РИА Новости, 25.09.2025
Московский видеоигровой хаб презентовали на Tokyo Game Show в Японии
Агентство креативных индустрий (АКИ) правительства Москвы в рамках одной из крупнейших в мире выставок игровых развлечений Tokyo Game Show презентовало... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T14:30:00+03:00
2025-09-25T21:54:00+03:00
технологии
китай
япония
сколково
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044438952_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_032b39fcb2903e9f0141da1311c56628.jpg
ТОКИО, 25 сен - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Агентство креативных индустрий (АКИ) правительства Москвы в рамках одной из крупнейших в мире выставок игровых развлечений Tokyo Game Show презентовало Московский видеоигровой хаб - инфраструктурную меру поддержки с профильной инфраструктурой, необходимой для создания контента, передает корреспондент РИА Новости. "Это инфраструктурная мера поддержки, которая заключается в объекте на территории "Сколково" площадью 40 тысяч квадратных метров со всей профильной инфраструктурой, которая необходима для создания контента: от идеи до ее реализации. Это студии захвата движения, студии захвата лицевой анимации, студии звукозаписи, фотограмметрии, лекционные залы, коворкинги, офисы и даже капсульный отель для того, чтобы можно было в период дедлайнов комфортно работать и не уезжать" - подчеркнул в своем выступлении заместитель генерального директора по развитию креативных индустрий АКИ Константин Бучнев. Он подчеркнул, что так как хаб находится на территории "Сколково", то его резидентам доступны меры поддержки особой экономической зоны. "Помимо этого, на базе хаба мы строим систему поддержки инженерных студий, и уже запущен и работает акселератор хаба, через который прошло 80 начинающих команд. Мы помогаем упаковать проекты, подготовить их к питчингу перед инвесторами, показать инвесторам и привлечь первые деньги", - пояснил Бучнев. По словам спикера, также функционирует программа по международной поддержке резидентов хаба. "В этом году запланировали 8 визитов. Часть из них уже прошла. Недавно мы вернулись из Китая. И вот сегодня мы представляем компанию на стенде агентства и показываем продукты наших резидентов и партнёров", - добавил он. Отвечая на вопрос РИА Новости о том, проявляют ли иностранные компании интерес к возможному входу в кластер, Бучнев отметил, что интерес есть. "Интерес точно есть, мы тогда работали на ChinaJoy, там мы провели встречи с компаниями… Мы рассказали им о кластере, они осторожный интерес проявили. Поэтому будем работать дальше", - подытожил он. Международная выставка Tokyo Game Show стартовала в четверг в Японии. Выставка продлится до 28 сентября. Первые два дня отведены для СМИ, представителей бизнеса, а также создателей контента. Общий доступ на выставку откроется 27 сентября. В рамках выставки начал свою работу объединенный стенд Moscow Game Hub, где российские разработчики впервые в расширенном составе представляют свои проекты японской аудитории.
https://ria.ru/20250925/yaponiya-2044244397.html
https://ria.ru/20250803/intellekt-2033067476.html
https://ria.ru/20250622/moskva-2024692458.html
китай
япония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Московский видеоигровой хаб на Tokyo Game Show в Японии
Московский видеоигровой хаб презентовали на Tokyo Game Show в Японии, передает корреспондент РИА Новости. "На базе хаба мы строим систему поддержки инженерных студий, и уже запущен и работает акселератор хаба, через который прошло 80 начинающих команд. Мы помогаем упаковать проекты, подготовить их к питчингу перед инвесторами, показать инвесторам и привлечь первые деньги" - рассказал замгендиректора по развитию креативных индустрий АКИ Константин Бучнев. Так как хаб находится на территории "Сколково", то его резидентам доступны меры поддержки особой экономической зоны. В этом году запланировали 8 визитов. Часть из них уже прошла. Недавно мы вернулись из Китая. И вот сегодня мы представляем компанию на стенде агентства и показываем продукты наших резидентов и партнёров.
2025-09-25T14:30
true
PT1M27S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044438952_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9c4c7e786bc79dffac2595a186eacafb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, китай, япония, сколково, россия
Технологии, Китай, Япония, Сколково, Россия
Московский видеоигровой хаб презентовали на Tokyo Game Show в Японии

АКИ презентовало Московский видеоигровой хаб на Tokyo Game Show в Японии

Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 25 сен - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Агентство креативных индустрий (АКИ) правительства Москвы в рамках одной из крупнейших в мире выставок игровых развлечений Tokyo Game Show презентовало Московский видеоигровой хаб - инфраструктурную меру поддержки с профильной инфраструктурой, необходимой для создания контента, передает корреспондент РИА Новости.
"Это инфраструктурная мера поддержки, которая заключается в объекте на территории "Сколково" площадью 40 тысяч квадратных метров со всей профильной инфраструктурой, которая необходима для создания контента: от идеи до ее реализации. Это студии захвата движения, студии захвата лицевой анимации, студии звукозаписи, фотограмметрии, лекционные залы, коворкинги, офисы и даже капсульный отель для того, чтобы можно было в период дедлайнов комфортно работать и не уезжать" - подчеркнул в своем выступлении заместитель генерального директора по развитию креативных индустрий АКИ Константин Бучнев.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
RuStore договорился с японскими компаниями о публикации игр в России
Вчера, 11:43
Он подчеркнул, что так как хаб находится на территории "Сколково", то его резидентам доступны меры поддержки особой экономической зоны.
"Помимо этого, на базе хаба мы строим систему поддержки инженерных студий, и уже запущен и работает акселератор хаба, через который прошло 80 начинающих команд. Мы помогаем упаковать проекты, подготовить их к питчингу перед инвесторами, показать инвесторам и привлечь первые деньги", - пояснил Бучнев.
По словам спикера, также функционирует программа по международной поддержке резидентов хаба.
"В этом году запланировали 8 визитов. Часть из них уже прошла. Недавно мы вернулись из Китая. И вот сегодня мы представляем компанию на стенде агентства и показываем продукты наших резидентов и партнёров", - добавил он.
League of Legends - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Эксперт рассказал, как ИИ сможет заменить модераторов в видеоиграх
3 августа, 10:27
Отвечая на вопрос РИА Новости о том, проявляют ли иностранные компании интерес к возможному входу в кластер, Бучнев отметил, что интерес есть.
"Интерес точно есть, мы тогда работали на ChinaJoy, там мы провели встречи с компаниями… Мы рассказали им о кластере, они осторожный интерес проявили. Поэтому будем работать дальше", - подытожил он.
Международная выставка Tokyo Game Show стартовала в четверг в Японии. Выставка продлится до 28 сентября. Первые два дня отведены для СМИ, представителей бизнеса, а также создателей контента. Общий доступ на выставку откроется 27 сентября.
В рамках выставки начал свою работу объединенный стенд Moscow Game Hub, где российские разработчики впервые в расширенном составе представляют свои проекты японской аудитории.
Посетители в компьютерном клубе - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
В Москве откроется первый в России кластер видеоигр и анимации
22 июня, 20:31
 
ТехнологииКитайЯпонияСколковоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала