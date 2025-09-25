https://ria.ru/20250925/gruziya-2044311417.html

"О чем речь?" В Грузии набросились на Зеленского из-за выходки в ООН

"О чем речь?" В Грузии набросились на Зеленского из-за выходки в ООН - РИА Новости, 25.09.2025

"О чем речь?" В Грузии набросились на Зеленского из-за выходки в ООН

Владимиру Зеленскому не стоит затрагивать тему прав человека в Грузии из-за ситуации с силовой мобилизацией на Украине, заявил заместитель председателя партии... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T15:28:00+03:00

2025-09-25T15:28:00+03:00

2025-09-25T17:16:00+03:00

в мире

украина

грузия

владимир зеленский

оон

sputnik грузия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044078259_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6d7bd15238b4c1c15f905b09316b9cfe.jpg

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимиру Зеленскому не стоит затрагивать тему прав человека в Грузии из-за ситуации с силовой мобилизацией на Украине, заявил заместитель председателя партии "Грузинская мечта" Леван Мачавариани.Так политик отреагировал на высказывание главы киевского режима на заседании Генеральной Ассамблеи ООН о том, что в Грузии якобы ухудшается ситуация с соблюдением прав человека."Когда он говорит о нарушениях прав человека, пускай <…> заглянет в интернет, который заполнен видеороликами, как на Украине проводится призыв в армию. Фактически граждан похищают прямо с улицы. О какой защите прав человека там идет речь?" — приводит его слова Sputnik Грузия.Ранее в понедельник грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил, что иностранные спецслужбы пытаются финансировать акции протеста в республике по примеру Майдана на Украине. Он подчеркнул, что власти не допустят развития такого сценария, но пообещал, что на митингах обеспечат соблюдение законов.В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов силой заталкивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая их.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.

украина

грузия

2025

