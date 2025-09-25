Рейтинг@Mail.ru
"О чем речь?" В Грузии набросились на Зеленского из-за выходки в ООН - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 25.09.2025 (обновлено: 17:16 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/gruziya-2044311417.html
"О чем речь?" В Грузии набросились на Зеленского из-за выходки в ООН
"О чем речь?" В Грузии набросились на Зеленского из-за выходки в ООН - РИА Новости, 25.09.2025
"О чем речь?" В Грузии набросились на Зеленского из-за выходки в ООН
Владимиру Зеленскому не стоит затрагивать тему прав человека в Грузии из-за ситуации с силовой мобилизацией на Украине, заявил заместитель председателя партии... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T15:28:00+03:00
2025-09-25T17:16:00+03:00
в мире
украина
грузия
владимир зеленский
оон
sputnik грузия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044078259_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6d7bd15238b4c1c15f905b09316b9cfe.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимиру Зеленскому не стоит затрагивать тему прав человека в Грузии из-за ситуации с силовой мобилизацией на Украине, заявил заместитель председателя партии "Грузинская мечта" Леван Мачавариани.Так политик отреагировал на высказывание главы киевского режима на заседании Генеральной Ассамблеи ООН о том, что в Грузии якобы ухудшается ситуация с соблюдением прав человека."Когда он говорит о нарушениях прав человека, пускай &lt;…&gt; заглянет в интернет, который заполнен видеороликами, как на Украине проводится призыв в армию. Фактически граждан похищают прямо с улицы. О какой защите прав человека там идет речь?" — приводит его слова Sputnik Грузия.Ранее в понедельник грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил, что иностранные спецслужбы пытаются финансировать акции протеста в республике по примеру Майдана на Украине. Он подчеркнул, что власти не допустят развития такого сценария, но пообещал, что на митингах обеспечат соблюдение законов.В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов силой заталкивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая их.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.
https://ria.ru/20250925/zelenskiy-2044181353.html
https://ria.ru/20250925/gruziya-2044246066.html
украина
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044078259_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_4308acf4b476c944d5aff5d9da4388c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, грузия, владимир зеленский, оон, sputnik грузия
В мире, Украина, Грузия, Владимир Зеленский, ООН, Sputnik Грузия
"О чем речь?" В Грузии набросились на Зеленского из-за выходки в ООН

Мачавариани: Зеленского должны заботить права человека на Украине, а не в Грузии

© AP Photo / Richard DrewВладимир Зеленский выступает на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций
Владимир Зеленский выступает на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Richard Drew
Владимир Зеленский выступает на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимиру Зеленскому не стоит затрагивать тему прав человека в Грузии из-за ситуации с силовой мобилизацией на Украине, заявил заместитель председателя партии "Грузинская мечта" Леван Мачавариани.
Так политик отреагировал на высказывание главы киевского режима на заседании Генеральной Ассамблеи ООН о том, что в Грузии якобы ухудшается ситуация с соблюдением прав человека.
Владимир Зеленский на заседании Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
В Грузии посоветовали Зеленскому промыть рот после его речи на ГА ООН
Вчера, 05:11
"Когда он говорит о нарушениях прав человека, пускай <…> заглянет в интернет, который заполнен видеороликами, как на Украине проводится призыв в армию. Фактически граждан похищают прямо с улицы. О какой защите прав человека там идет речь?" — приводит его слова Sputnik Грузия.
Ранее в понедельник грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил, что иностранные спецслужбы пытаются финансировать акции протеста в республике по примеру Майдана на Украине. Он подчеркнул, что власти не допустят развития такого сценария, но пообещал, что на митингах обеспечат соблюдение законов.
В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов силой заталкивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая их.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Премьер Грузии отказался отвечать на критику Зеленского
Вчера, 11:44
 
В миреУкраинаГрузияВладимир ЗеленскийООНSputnik Грузия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала