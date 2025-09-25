Рейтинг@Mail.ru
Россия обладает развитым сектором цифровых технологий, заявил Григоренко - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:31 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/grigorenko-2044202944.html
Россия обладает развитым сектором цифровых технологий, заявил Григоренко
Россия обладает развитым сектором цифровых технологий, заявил Григоренко - РИА Новости, 25.09.2025
Россия обладает развитым сектором цифровых технологий, заявил Григоренко
Россия обладает развитым и конкурентоспособным сектором цифровых технологий: в стране есть свои соцсети, поисковые системы, антивирусы и маркетплейсы, которые... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T09:31:00+03:00
2025-09-25T09:31:00+03:00
дмитрий григоренко
ханчжоу
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023930530_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_38883685a0c46e5ffcd30a58abdce355.jpg
ХАНЧЖОУ (Китай), 25 сен - РИА Новости. Россия обладает развитым и конкурентоспособным сектором цифровых технологий: в стране есть свои соцсети, поисковые системы, антивирусы и маркетплейсы, которые ежедневно используют миллионы людей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на полях IV Всемирной выставки цифровой торговли. "У нас есть свои поисковые системы, социальные сети, антивирусы и цифровые платформы. Почти 70% российских пользователей интернета выбирают для поиска информации "Яндекс", а наши маркетплейсы и сервисы ежедневно используются миллионами людей", – сказал вице-премьер. "Мы рады поделиться накопленным опытом в сфере IT с китайскими коллегами и обсудить дальнейшее взаимодействие. … Это важно не только для государственных органов, но и для бизнеса", – добавил он. Всемирная выставка цифровой торговли в Ханчжоу – это крупная международная площадка, посвященная развитию глобальной цифровой торговли, обмену опытом и демонстрации инновационных технологий.
https://ria.ru/20250913/gosuslugi-2041627732.html
https://ria.ru/20250825/moshennichestvo-2037448623.html
ханчжоу
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023930530_163:0:2892:2047_1920x0_80_0_0_8b769483b803d889ecfb19d7025c0b1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий григоренко, ханчжоу, россия, общество
Дмитрий Григоренко, Ханчжоу, Россия, Общество
Россия обладает развитым сектором цифровых технологий, заявил Григоренко

Григоренко: РФ обладает конкурентоспособным сектором цифровых технологий

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Григоренко на ПМЭФ-2025
Дмитрий Григоренко на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ХАНЧЖОУ (Китай), 25 сен - РИА Новости. Россия обладает развитым и конкурентоспособным сектором цифровых технологий: в стране есть свои соцсети, поисковые системы, антивирусы и маркетплейсы, которые ежедневно используют миллионы людей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на полях IV Всемирной выставки цифровой торговли.
"У нас есть свои поисковые системы, социальные сети, антивирусы и цифровые платформы. Почти 70% российских пользователей интернета выбирают для поиска информации "Яндекс", а наши маркетплейсы и сервисы ежедневно используются миллионами людей", – сказал вице-премьер.
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Григоренко рассказал, сколько россиян ежедневно пользуются "Госуслугами"
13 сентября, 11:04
"Мы рады поделиться накопленным опытом в сфере IT с китайскими коллегами и обсудить дальнейшее взаимодействие. … Это важно не только для государственных органов, но и для бизнеса", – добавил он.
Всемирная выставка цифровой торговли в Ханчжоу – это крупная международная площадка, посвященная развитию глобальной цифровой торговли, обмену опытом и демонстрации инновационных технологий.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Григоренко рассказал о новом пакете мер против мошенничества
25 августа, 14:18
 
Дмитрий ГригоренкоХанчжоуРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала