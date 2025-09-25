Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД России и Гренады подписали договор об основах отношений - РИА Новости, 25.09.2025
Главы МИД России и Гренады подписали договор об основах отношений
Главы МИД России и Гренады подписали договор об основах отношений
Главы МИД РФ и Гренады Сергей Лавров и Джозеф Эндалл подписали договор об основах отношений двух стран. РИА Новости, 25.09.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
ООН, 25 сен - РИА Новости. Главы МИД РФ и Гренады Сергей Лавров и Джозеф Эндалл подписали договор об основах отношений двух стран. Документ был подписан "на полях" недели высокого уровня Генассамблеи ООН.
в мире, россия, гренада, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, Гренада, Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Главы МИД России и Гренады подписали договор об основах отношений

ООН, 25 сен - РИА Новости. Главы МИД РФ и Гренады Сергей Лавров и Джозеф Эндалл подписали договор об основах отношений двух стран.
Документ был подписан "на полях" недели высокого уровня Генассамблеи ООН.
