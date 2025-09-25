https://ria.ru/20250925/grenada-2044169864.html

Главы МИД России и Гренады подписали договор об основах отношений

Главы МИД России и Гренады подписали договор об основах отношений - РИА Новости, 25.09.2025

Главы МИД России и Гренады подписали договор об основах отношений

Главы МИД РФ и Гренады Сергей Лавров и Джозеф Эндалл подписали договор об основах отношений двух стран. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T02:02:00+03:00

2025-09-25T02:02:00+03:00

2025-09-25T02:02:00+03:00

в мире

россия

гренада

сергей лавров

генеральная ассамблея оон

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg

ООН, 25 сен - РИА Новости. Главы МИД РФ и Гренады Сергей Лавров и Джозеф Эндалл подписали договор об основах отношений двух стран. Документ был подписан "на полях" недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

https://ria.ru/20250925/lavrov-2044151253.html

россия

гренада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, гренада, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон