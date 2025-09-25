https://ria.ru/20250925/grenada-2044169864.html
Главы МИД России и Гренады подписали договор об основах отношений
Главы МИД России и Гренады подписали договор об основах отношений - РИА Новости, 25.09.2025
Главы МИД России и Гренады подписали договор об основах отношений
Главы МИД РФ и Гренады Сергей Лавров и Джозеф Эндалл подписали договор об основах отношений двух стран. РИА Новости, 25.09.2025
в мире
россия
гренада
сергей лавров
генеральная ассамблея оон
оон
ООН, 25 сен - РИА Новости. Главы МИД РФ и Гренады Сергей Лавров и Джозеф Эндалл подписали договор об основах отношений двух стран. Документ был подписан "на полях" недели высокого уровня Генассамблеи ООН.
россия
гренада
