Житель Сахалина получил 14 лет колонии за попытку госизмены

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен – РИА Новости. Житель Сахалина получил 14 лет колонии строгого режима за попытку госизмены в пользу Украины и призывы к терроризму, сообщает региональное управление ФСБ России. По информации пресс-службы ведомства, Первый Восточный окружной военный суд признал старшего лейтенанта запаса виновным по двум статьям УК РФ (покушение на государственную измену и публичные призывы к террористической деятельности). "Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в колонии строгого режима (из которых три года он проведет в тюрьме) и ограничения свободы сроком на один год и шесть месяцев. а также лишения воинского звания "старший лейтенант запаса", - говорится в сообщении. Следствие и суд установили, что мужчина, разделяя проукраинскую националистическую идеологию, размещал в социальных сетях материалы, оправдывающие террористическую деятельность, а также намеревался выехать на территорию Украины и вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил РФ. Для этого сахалинец связался с представителем ВСУ, который предложил ему ряд воинских должностей в украинской армии. Выехать из России он планировал транзитом через территорию третьей страны, но был задержан в аэропорту Южно-Сахалинска пограничниками. Приговор вступил в законную силу, отмечает пресс-служба ведомства.

