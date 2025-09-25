Рейтинг@Mail.ru
Житель Сахалина получил 14 лет колонии за попытку госизмены - РИА Новости, 25.09.2025
04:54 25.09.2025
Житель Сахалина получил 14 лет колонии за попытку госизмены
Житель Сахалина получил 14 лет колонии за попытку госизмены - РИА Новости, 25.09.2025
Житель Сахалина получил 14 лет колонии за попытку госизмены
Житель Сахалина получил 14 лет колонии строгого режима за попытку госизмены в пользу Украины и призывы к терроризму, сообщает региональное управление ФСБ... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T04:54:00+03:00
2025-09-25T04:54:00+03:00
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен – РИА Новости. Житель Сахалина получил 14 лет колонии строгого режима за попытку госизмены в пользу Украины и призывы к терроризму, сообщает региональное управление ФСБ России. По информации пресс-службы ведомства, Первый Восточный окружной военный суд признал старшего лейтенанта запаса виновным по двум статьям УК РФ (покушение на государственную измену и публичные призывы к террористической деятельности). "Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в колонии строгого режима (из которых три года он проведет в тюрьме) и ограничения свободы сроком на один год и шесть месяцев. а также лишения воинского звания "старший лейтенант запаса", - говорится в сообщении. Следствие и суд установили, что мужчина, разделяя проукраинскую националистическую идеологию, размещал в социальных сетях материалы, оправдывающие террористическую деятельность, а также намеревался выехать на территорию Украины и вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил РФ. Для этого сахалинец связался с представителем ВСУ, который предложил ему ряд воинских должностей в украинской армии. Выехать из России он планировал транзитом через территорию третьей страны, но был задержан в аэропорту Южно-Сахалинска пограничниками. Приговор вступил в законную силу, отмечает пресс-служба ведомства.
россия
украина
сахалин
происшествия, россия, украина, сахалин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Украина, Сахалин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
Житель Сахалина получил 14 лет колонии за попытку госизмены

Житель Сахалина получил 14 лет колонии за попытку госизмены в пользу Украины

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен – РИА Новости. Житель Сахалина получил 14 лет колонии строгого режима за попытку госизмены в пользу Украины и призывы к терроризму, сообщает региональное управление ФСБ России.
По информации пресс-службы ведомства, Первый Восточный окружной военный суд признал старшего лейтенанта запаса виновным по двум статьям УК РФ (покушение на государственную измену и публичные призывы к террористической деятельности).
"Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в колонии строгого режима (из которых три года он проведет в тюрьме) и ограничения свободы сроком на один год и шесть месяцев. а также лишения воинского звания "старший лейтенант запаса", - говорится в сообщении.
Следствие и суд установили, что мужчина, разделяя проукраинскую националистическую идеологию, размещал в социальных сетях материалы, оправдывающие террористическую деятельность, а также намеревался выехать на территорию Украины и вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил РФ. Для этого сахалинец связался с представителем ВСУ, который предложил ему ряд воинских должностей в украинской армии. Выехать из России он планировал транзитом через территорию третьей страны, но был задержан в аэропорту Южно-Сахалинска пограничниками.
Приговор вступил в законную силу, отмечает пресс-служба ведомства.
ПроисшествияРоссияУкраинаСахалинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
