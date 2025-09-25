https://ria.ru/20250925/gosduma-2044426268.html

В Госдуму внесли проект о наказании за торговлю табаком без лицензии

В Госдуму внесли проект о наказании за торговлю табаком без лицензии

В Госдуму внесли проект о наказании за торговлю табаком без лицензии

25.09.2025 Правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности до трех лет лишения свободы за торговлю в крупных и особо крупных

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности до трех лет лишения свободы за торговлю в крупных и особо крупных размерах табачной и никотинсодержащей продукцией без лицензии, документ доступен в думской электронной базе. Законопроектом предлагается внести изменения в статью 171.3 Уголовного кодекса РФ (Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства). "Законопроектом предусматривается внесение изменений в часть первую статьи 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации в целях криминализации совершаемой в крупном размере и особо крупном размере розничной продажи табачной продукции и никотинсодержащей продукции без соответствующей лицензии", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Согласно инициативе, совершение такого преступления будет наказываться штрафом в размере от 500 тысяч до миллиона рублей, принудительными работами на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо без такового.

