Госдума приняла проекты о переименовании трех чеченских городов - РИА Новости, 25.09.2025
15:48 25.09.2025 (обновлено: 16:03 25.09.2025)
Госдума приняла проекты о переименовании трех чеченских городов
Госдума приняла проекты о переименовании трех чеченских городов
терек
госдума рф
россия
чеченская республика (чечня)
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроекты, согласно которым предлагается переименовать три города Чеченской Республики: Серноводское, Наурская и Шелковская. Соответствующие законопроекты были внесены на рассмотрение Думы парламентом Чеченской Республики. Как отмечается в документах, согласно части 3 статьи 7 федерального закона № 152-ФЗ "О наименованиях географических объектов" (Установление наименований географических объектов) переименование территории возможно, если ее нынешнее написание не соответствует правилам орфографии русского или других языков народов страны. Проектом предусматривается переименование города Серноводское, который ранее был селом, в Серноводск, в связи с тем, что название не сочетается с типом населенного пункта и не отражает его географическую особенность. Название города Шелковская не связано с производством или реализацией шелковой продукции, поэтому его предлагают переименовать в Терек из-за расположения на левом берегу одноименной реки. Также предлагается переименовать город Наурская, поскольку название города произошло от слова "наур" — небольшое болото, озеро, его хотят переименовать в Невре, что в переводе с чеченского означает "север" и отражает характерные признаки города, расположенного в северной части Чечни.
терек, госдума рф, россия, чеченская республика (чечня)
Терек, Госдума РФ, Россия, Чеченская республика (Чечня)
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроекты, согласно которым предлагается переименовать три города Чеченской Республики: Серноводское, Наурская и Шелковская.
Соответствующие законопроекты были внесены на рассмотрение Думы парламентом Чеченской Республики.
Как отмечается в документах, согласно части 3 статьи 7 федерального закона № 152-ФЗ "О наименованиях географических объектов" (Установление наименований географических объектов) переименование территории возможно, если ее нынешнее написание не соответствует правилам орфографии русского или других языков народов страны.
Проектом предусматривается переименование города Серноводское, который ранее был селом, в Серноводск, в связи с тем, что название не сочетается с типом населенного пункта и не отражает его географическую особенность.
Название города Шелковская не связано с производством или реализацией шелковой продукции, поэтому его предлагают переименовать в Терек из-за расположения на левом берегу одноименной реки.
Также предлагается переименовать город Наурская, поскольку название города произошло от слова "наур" — небольшое болото, озеро, его хотят переименовать в Невре, что в переводе с чеченского означает "север" и отражает характерные признаки города, расположенного в северной части Чечни.
