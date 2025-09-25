Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме оценили идею указывать в паспорте группу крови и резус-фактор
14:47 25.09.2025
В Госдуме оценили идею указывать в паспорте группу крови и резус-фактор
Указание в паспорте гражданина РФ данных о группе крови и резус-факторе было бы вполне рациональным решением, это заслуживает внимания, заявил РИА Новости глава РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Указание в паспорте гражданина РФ данных о группе крови и резус-факторе было бы вполне рациональным решением, это заслуживает внимания, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР). Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин ("Справедливая Россия - За правду") внес в палату парламента законопроект, которым предлагается вносить информацию о группе крови и резус-факторе в паспорт гражданина РФ. "Инициатива коллег с предложением вносить информацию о группе крови и резус-факторе в паспорт гражданина России заслуживает внимания. В целом подобная практика уже распространяется, например, на военный билет. Однако не все носят с собой военный билет, тем более у девушек его может вообще не быть. А паспорт в большинстве случаев люди носят с собой каждый день. Поэтому и указание там группы крови и резус-фактора было бы вполне рациональным решением", - сказал Леонов. Парламентарий уточнил, что в военном билете такая отметка должна проставляться у годных к службе граждан, по его словам, в данном случае указания группы крови нужно в целях оперативного оказания медицинской помощи в экстренных ситуациях, когда точное знание группы имеет решающее значение для спасения жизни военнослужащего. Он добавил, что экстренные ситуации могут произойти и в гражданской жизни.
россия
общество, россия, сергей леонов, госдума рф, лдпр, михаил делягин
Общество, Россия, Сергей Леонов, Госдума РФ, ЛДПР, Михаил Делягин
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПаспорт
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Паспорт. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Указание в паспорте гражданина РФ данных о группе крови и резус-факторе было бы вполне рациональным решением, это заслуживает внимания, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).
Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин ("Справедливая Россия - За правду") внес в палату парламента законопроект, которым предлагается вносить информацию о группе крови и резус-факторе в паспорт гражданина РФ.
"Инициатива коллег с предложением вносить информацию о группе крови и резус-факторе в паспорт гражданина России заслуживает внимания. В целом подобная практика уже распространяется, например, на военный билет. Однако не все носят с собой военный билет, тем более у девушек его может вообще не быть. А паспорт в большинстве случаев люди носят с собой каждый день. Поэтому и указание там группы крови и резус-фактора было бы вполне рациональным решением", - сказал Леонов.
Парламентарий уточнил, что в военном билете такая отметка должна проставляться у годных к службе граждан, по его словам, в данном случае указания группы крови нужно в целях оперативного оказания медицинской помощи в экстренных ситуациях, когда точное знание группы имеет решающее значение для спасения жизни военнослужащего. Он добавил, что экстренные ситуации могут произойти и в гражданской жизни.
ОбществоРоссияСергей ЛеоновГосдума РФЛДПРМихаил Делягин
 
 
