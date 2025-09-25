https://ria.ru/20250925/gosduma-2044297710.html

В Госдуме оценили идею указывать в паспорте группу крови и резус-фактор

В Госдуме оценили идею указывать в паспорте группу крови и резус-фактор

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Указание в паспорте гражданина РФ данных о группе крови и резус-факторе было бы вполне рациональным решением, это заслуживает внимания, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР). Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин ("Справедливая Россия - За правду") внес в палату парламента законопроект, которым предлагается вносить информацию о группе крови и резус-факторе в паспорт гражданина РФ. "Инициатива коллег с предложением вносить информацию о группе крови и резус-факторе в паспорт гражданина России заслуживает внимания. В целом подобная практика уже распространяется, например, на военный билет. Однако не все носят с собой военный билет, тем более у девушек его может вообще не быть. А паспорт в большинстве случаев люди носят с собой каждый день. Поэтому и указание там группы крови и резус-фактора было бы вполне рациональным решением", - сказал Леонов. Парламентарий уточнил, что в военном билете такая отметка должна проставляться у годных к службе граждан, по его словам, в данном случае указания группы крови нужно в целях оперативного оказания медицинской помощи в экстренных ситуациях, когда точное знание группы имеет решающее значение для спасения жизни военнослужащего. Он добавил, что экстренные ситуации могут произойти и в гражданской жизни.

