https://ria.ru/20250925/gosduma-2044297710.html
В Госдуме оценили идею указывать в паспорте группу крови и резус-фактор
В Госдуме оценили идею указывать в паспорте группу крови и резус-фактор - РИА Новости, 25.09.2025
В Госдуме оценили идею указывать в паспорте группу крови и резус-фактор
Указание в паспорте гражданина РФ данных о группе крови и резус-факторе было бы вполне рациональным решением, это заслуживает внимания, заявил РИА Новости глава РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T14:47:00+03:00
2025-09-25T14:47:00+03:00
2025-09-25T14:47:00+03:00
общество
россия
сергей леонов
госдума рф
лдпр
михаил делягин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008667512_0:67:3498:2034_1920x0_80_0_0_16e613a5ef145313079654273aecdd0b.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Указание в паспорте гражданина РФ данных о группе крови и резус-факторе было бы вполне рациональным решением, это заслуживает внимания, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР). Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин ("Справедливая Россия - За правду") внес в палату парламента законопроект, которым предлагается вносить информацию о группе крови и резус-факторе в паспорт гражданина РФ. "Инициатива коллег с предложением вносить информацию о группе крови и резус-факторе в паспорт гражданина России заслуживает внимания. В целом подобная практика уже распространяется, например, на военный билет. Однако не все носят с собой военный билет, тем более у девушек его может вообще не быть. А паспорт в большинстве случаев люди носят с собой каждый день. Поэтому и указание там группы крови и резус-фактора было бы вполне рациональным решением", - сказал Леонов. Парламентарий уточнил, что в военном билете такая отметка должна проставляться у годных к службе граждан, по его словам, в данном случае указания группы крови нужно в целях оперативного оказания медицинской помощи в экстренных ситуациях, когда точное знание группы имеет решающее значение для спасения жизни военнослужащего. Он добавил, что экстренные ситуации могут произойти и в гражданской жизни.
https://ria.ru/20250922/mintsifry-2043499901.html
https://ria.ru/20250918/mvd-2042660075.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008667512_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_d9d90ddf241f2213f1da0c6e2ed05a8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей леонов, госдума рф, лдпр, михаил делягин
Общество, Россия, Сергей Леонов, Госдума РФ, ЛДПР, Михаил Делягин
В Госдуме оценили идею указывать в паспорте группу крови и резус-фактор
Леонов назвал рациональной идею указывать в паспорте группу-крови и резус-фактор