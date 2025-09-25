https://ria.ru/20250925/gosduma-2044244570.html
В Госдуму внесли проект о выдаче россиянам земли после десяти лет брака
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается бесплатно выдавать земельный участок гражданам, которые находятся более десяти лет в браке и имеют одного и более детей, документ доступен в думской электронной базе.Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенатор Елена Афанасьева."Законопроектом предлагается расширить перечень случаев бесплатного предоставления государственных или муниципальных земельных участков гражданам в собственность. Подобное расширение предполагает возможность получения такого земельного участка гражданами, которые состоят не менее десяти лет в браке и имеют одного и более детей, в порядке, установленном органами государственной власти субъектов РФ", - сказано в пояснительной записке.Отмечается, что такой земельный участок обеспечивается подъездными путями, возможностью подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, располагается в границах соответствующего субъекта РФ и становится общей долевой собственностью всех членов семьи, то есть, родителей и детей.По мнению авторов инициативы, предлагаемая возможность улучшить благосостояние семей, положительно скажется на их здоровье, а также станет подспорьем для основания родовой усадьбы, рождения детей и их всестороннего развития.Как рассказал РИА Новости соавтор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, данный законопроект можно назвать "инвестицией в будущее"."Принятие законопроекта улучшит благосостояние семей, создаст прекрасные условия для рождения и всестороннего развития детей на природе. Мы уверены, что такая мера станет реальным подспорьем для тысяч россиян и будет способствовать дальнейшему демографическому развитию страны", - заключил он.
