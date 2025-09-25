https://ria.ru/20250925/gosduma-2044224482.html
В Госдуме предложили вносить информацию о группе крови в паспорт
В Госдуме предложили вносить информацию о группе крови в паспорт - РИА Новости, 25.09.2025
В Госдуме предложили вносить информацию о группе крови в паспорт
Депутат Госдумы Михаил Делягин ("Справедливая Россия - За правду") внес в палату парламента законопроект, которым предлагается вносить информацию о группе крови
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Делягин ("Справедливая Россия - За правду") внес в палату парламента законопроект, которым предлагается вносить информацию о группе крови и резус-факторе в паспорт гражданина России, документ доступен в думской электронной базе. "Дополнить статью 9 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" пунктом 5.1 следующего содержания: "Паспорт содержит информацию о группе крови и резус-факторе гражданина Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к проекту. Также предлагается вносить данную информацию в записи акта о рождении. Проектом предусматривается, что в случае рождения мертвого ребенка сведения о его имени, отчестве, группе крови и резус-факторе в запись акта о рождении не вносятся. В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время многие граждане России обеспокоены объективной невозможностью получить надлежащую и своевременную медицинскую помощь в случае тех или иных чрезвычайных происшествий из-за того, что данные об их группе крови и резус-факторе находятся исключительно в медицинских документах, которые в указанных обстоятельствах могут быть недоступны в требуемые сроки. Более того, по мнению автора инициативы, граждане России, как правило, и сами не знают своей группы крови и резус-фактора. Автор уточнил, что в случае возникновения необходимости экстренного переливания крови это может сыграть крайне негативную роль, вплоть до фатальной. Законопроект направлен на предотвращение указанных рисков и беспокойства путем внесения соответствующих данных в личные документы гражданина.
