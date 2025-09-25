https://ria.ru/20250925/golod-2044437447.html

Голод в секторе Газа может охватит всю территорию, заявил глава БАПОР

ООН, 25 сен - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Голод в секторе Газа, если ничего не изменится, охватит всю территорию анклава к концу сентября, заявил в интервью РИА Новости генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини. "Пока ситуация не улучшилась, мы предупреждали, что риск голода затронул северную часть, до конца месяца или в течение нескольких недель рискует также затронуть население южной части анклава", - сказал Лаззарини. Он добавил, что центры распределения гумпомощи США и Израиля - "мерзость", где люди "играют в русскую рулетку" и не знают, смогут ли они вернуться оттуда живыми или нет. По словам Лаззарини, ситуация с этими центрами не улучшилась, а количество поставляемой гумпомощи настолько мало, что грузовики грабят отчаявшиеся люди еще до того, как они успевают доехать до места назначения. Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани в июле заявляла, что число палестинцев, убитых в Газе при попытке получить гуманитарную помощь с 27 мая в "распределительных центрах ", финансируемых Израилем и США, возросло до 798. В июне израильское издание Haartez сообщило со ссылкой на военных, что командиры Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в последний месяц якобы отдавали приказы открывать огонь по не представлявшим угрозу жителям сектора Газа у пунктов раздачи гуманитарной помощи. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац опровергли эту публикацию. В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Ладзарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории. В ХАМАС заявили, что созданный Израилем механизм по распределению гуманитарной помощи в секторе Газа потерпел провал и стал ловушкой, подвергающей мирных жителей опасности. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 22 августа впервые объявила о состоянии катастрофического голода в палестинском регионе. Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, классифицируемым как пятая фаза по классификации IPC. По данным администрации Газы, допущенная Израилем в Газу гумпомощь после частичного возобновления ее поставок с 27 июля покрывает не более 15% потребностей населения в помощи. При этом Израиль препятствует ввозу в сектор Газа сотен наименований пищевой продукции, включая важнейшие продукты питания, такие как красное мясо, рыба, яйца, фрукты и овощи, отдельные виды молочной продукции и пищевые добавки. Основная часть грузовиков с гумпомощью подвергается разграблению при попустительстве израильских военных, утверждают местные власти.

