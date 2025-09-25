Рейтинг@Mail.ru
Голод в секторе Газа может охватит всю территорию, заявил глава БАПОР - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:40 25.09.2025 (обновлено: 22:27 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/golod-2044437447.html
Голод в секторе Газа может охватит всю территорию, заявил глава БАПОР
Голод в секторе Газа может охватит всю территорию, заявил глава БАПОР - РИА Новости, 25.09.2025
Голод в секторе Газа может охватит всю территорию, заявил глава БАПОР
Голод в секторе Газа, если ничего не изменится, охватит всю территорию анклава к концу сентября, заявил в интервью РИА Новости генеральный комиссар... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T21:40:00+03:00
2025-09-25T22:27:00+03:00
в мире
израиль
сша
равина шамдасани
биньямин нетаньяху
исраэль кац
оон
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733185401_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c21bae6e3e87ee96935bf352c2054b6.jpg
ООН, 25 сен - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Голод в секторе Газа, если ничего не изменится, охватит всю территорию анклава к концу сентября, заявил в интервью РИА Новости генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини. "Пока ситуация не улучшилась, мы предупреждали, что риск голода затронул северную часть, до конца месяца или в течение нескольких недель рискует также затронуть население южной части анклава", - сказал Лаззарини. Он добавил, что центры распределения гумпомощи США и Израиля - "мерзость", где люди "играют в русскую рулетку" и не знают, смогут ли они вернуться оттуда живыми или нет. По словам Лаззарини, ситуация с этими центрами не улучшилась, а количество поставляемой гумпомощи настолько мало, что грузовики грабят отчаявшиеся люди еще до того, как они успевают доехать до места назначения. Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани в июле заявляла, что число палестинцев, убитых в Газе при попытке получить гуманитарную помощь с 27 мая в "распределительных центрах ", финансируемых Израилем и США, возросло до 798. В июне израильское издание Haartez сообщило со ссылкой на военных, что командиры Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в последний месяц якобы отдавали приказы открывать огонь по не представлявшим угрозу жителям сектора Газа у пунктов раздачи гуманитарной помощи. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац опровергли эту публикацию. В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Ладзарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории. В ХАМАС заявили, что созданный Израилем механизм по распределению гуманитарной помощи в секторе Газа потерпел провал и стал ловушкой, подвергающей мирных жителей опасности. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 22 августа впервые объявила о состоянии катастрофического голода в палестинском регионе. Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, классифицируемым как пятая фаза по классификации IPC. По данным администрации Газы, допущенная Израилем в Газу гумпомощь после частичного возобновления ее поставок с 27 июля покрывает не более 15% потребностей населения в помощи. При этом Израиль препятствует ввозу в сектор Газа сотен наименований пищевой продукции, включая важнейшие продукты питания, такие как красное мясо, рыба, яйца, фрукты и овощи, отдельные виды молочной продукции и пищевые добавки. Основная часть грузовиков с гумпомощью подвергается разграблению при попустительстве израильских военных, утверждают местные власти.
https://ria.ru/20250925/gaza-2044424672.html
https://ria.ru/20250901/zhiteli-2038857500.html
https://ria.ru/20250925/bapor-2044411905.html
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733185401_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_befee9a9b48d04420f6181a1962b8ad7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, равина шамдасани, биньямин нетаньяху, исраэль кац, оон, хамас, бапор, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Равина Шамдасани, Биньямин Нетаньяху, Исраэль Кац, ООН, ХАМАС, БАПОР, Обострение палестино-израильского конфликта
Голод в секторе Газа может охватит всю территорию, заявил глава БАПОР

Лаззарини: голод в секторе Газа может охватить всю территорию к концу сентября

© РИА Новости / Ахмед Закот | Перейти в медиабанкЖительницы Газы на улице, поврежденной в результате бомбардировки в секторе Газа
Жительницы Газы на улице, поврежденной в результате бомбардировки в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Ахмед Закот
Перейти в медиабанк
Жительницы Газы на улице, поврежденной в результате бомбардировки в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 25 сен - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Голод в секторе Газа, если ничего не изменится, охватит всю территорию анклава к концу сентября, заявил в интервью РИА Новости генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини.
"Пока ситуация не улучшилась, мы предупреждали, что риск голода затронул северную часть, до конца месяца или в течение нескольких недель рискует также затронуть население южной части анклава", - сказал Лаззарини.
Жительницы Газы на улице, поврежденной в результате бомбардировки в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
В БАПОР ООН считают, что более 400 человек погибли от голода в Газе
Вчера, 21:32
Он добавил, что центры распределения гумпомощи США и Израиля - "мерзость", где люди "играют в русскую рулетку" и не знают, смогут ли они вернуться оттуда живыми или нет.
По словам Лаззарини, ситуация с этими центрами не улучшилась, а количество поставляемой гумпомощи настолько мало, что грузовики грабят отчаявшиеся люди еще до того, как они успевают доехать до места назначения.
Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани в июле заявляла, что число палестинцев, убитых в Газе при попытке получить гуманитарную помощь с 27 мая в "распределительных центрах ", финансируемых Израилем и США, возросло до 798.
В июне израильское издание Haartez сообщило со ссылкой на военных, что командиры Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в последний месяц якобы отдавали приказы открывать огонь по не представлявшим угрозу жителям сектора Газа у пунктов раздачи гуманитарной помощи. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац опровергли эту публикацию.
Жители сектора Газа растаскивают гуманитарную помощь с грузовика прямо на ходу - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Жители Газы растащили гумпомощь с грузовика прямо на ходу
1 сентября, 14:51
В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Ладзарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории.
В ХАМАС заявили, что созданный Израилем механизм по распределению гуманитарной помощи в секторе Газа потерпел провал и стал ловушкой, подвергающей мирных жителей опасности.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 22 августа впервые объявила о состоянии катастрофического голода в палестинском регионе. Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, классифицируемым как пятая фаза по классификации IPC.
По данным администрации Газы, допущенная Израилем в Газу гумпомощь после частичного возобновления ее поставок с 27 июля покрывает не более 15% потребностей населения в помощи. При этом Израиль препятствует ввозу в сектор Газа сотен наименований пищевой продукции, включая важнейшие продукты питания, такие как красное мясо, рыба, яйца, фрукты и овощи, отдельные виды молочной продукции и пищевые добавки. Основная часть грузовиков с гумпомощью подвергается разграблению при попустительстве израильских военных, утверждают местные власти.
Место пожара в здании агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в Газе БАПОР после удара - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Глава БАПОР назвала число погибших в Газе сотрудников агенства
Вчера, 20:06
 
В миреИзраильСШАРавина ШамдасаниБиньямин НетаньяхуИсраэль КацООНХАМАСБАПОРОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала