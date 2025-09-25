Рейтинг@Mail.ru
У мужчины, стрелявшего из окна на северо-востоке Москвы, нашли 200 пуль
07:09 25.09.2025 (обновлено: 12:57 25.09.2025)
У мужчины, стрелявшего из окна на северо-востоке Москвы, нашли 200 пуль
происшествия
россия
москва
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Оперативники обнаружили более 200 пуль в квартире у мужчины, который получил 4,5 года колонии за стрельбу из пневматической винтовки из окна по прохожим и электробусу на северо-востоке Москвы, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Ранее столичная прокуратура сообщила, что 4 июня 2024 года 51-летний Александр Шихов находился у себя в квартире на улице Костромская в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент ему помешали звуки, доносящиеся с улицы. Тогда Шихов, грубо нарушая общественный порядок, не менее шести раз выстрелил из пневматической винтовки из окна квартиры в сторону людей и общественного транспорта. В результате двое прохожих получили травмы и выстрелом повреждено остекление автобуса, ущерб составил более 26,7 тысячи рублей. Суд в марте этого года приговорил Шихова к 4,5 годам колонии общего режима по обвинению в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). "Проведен осмотр квартиры... в ходе которого во второй комнате (зал, центральная комната) слева при входе на кровати обнаружена и изъята пневматическая винтовка модели GAMO CF-20... калибра 4,5 миллиметра, а из... правой комнаты на столе было... изъято 205 пуль Pro Hunter калибра 4,5 миллиметра в металлической коробке серого цвета", - говорится в материалах дела. Уточняется, что Шихов вел стрельбу около часа - с 15.30 до 16.30 мск.
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramОружие, найденное в квартире Александра Шихова, стрелявшего из окна квартиры в сторону идущих по улице людей
Оружие, найденное в квартире Александра Шихова, стрелявшего из окна квартиры в сторону идущих по улице людей - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Оружие, найденное в квартире Александра Шихова, стрелявшего из окна квартиры в сторону идущих по улице людей
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Оперативники обнаружили более 200 пуль в квартире у мужчины, который получил 4,5 года колонии за стрельбу из пневматической винтовки из окна по прохожим и электробусу на северо-востоке Москвы, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее столичная прокуратура сообщила, что 4 июня 2024 года 51-летний Александр Шихов находился у себя в квартире на улице Костромская в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент ему помешали звуки, доносящиеся с улицы. Тогда Шихов, грубо нарушая общественный порядок, не менее шести раз выстрелил из пневматической винтовки из окна квартиры в сторону людей и общественного транспорта. В результате двое прохожих получили травмы и выстрелом повреждено остекление автобуса, ущерб составил более 26,7 тысячи рублей. Суд в марте этого года приговорил Шихова к 4,5 годам колонии общего режима по обвинению в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ).
"Проведен осмотр квартиры... в ходе которого во второй комнате (зал, центральная комната) слева при входе на кровати обнаружена и изъята пневматическая винтовка модели GAMO CF-20... калибра 4,5 миллиметра, а из... правой комнаты на столе было... изъято 205 пуль Pro Hunter калибра 4,5 миллиметра в металлической коробке серого цвета", - говорится в материалах дела.
Уточняется, что Шихов вел стрельбу около часа - с 15.30 до 16.30 мск.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Жителя Приморья заподозрили в убийстве соседки, попросившей у него хлеба
Вчера, 03:20
 
ПроисшествияРоссияМосква
 
 
