Гладков прокомментировал слухи о переносе правительства в Старый Оскол - 25.09.2025
22:01 25.09.2025
Гладков прокомментировал слухи о переносе правительства в Старый Оскол
старый оскол
белгородская область
старооскольский городской округ
вячеслав гладков
россия
БЕЛГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал "полной глупостью" сообщения о предполагаемом переносе областных органов власти в Старый Оскол из-за участившихся атак беспилотников. Губернатор во время вечернего эфира в соцсети "ВКонтакте" ответил на вопрос, касающийся распространяемых слухов о переносе областной администрации и думы в Старый Оскол из-за участившихся атак БПЛА, подчеркнув, что не понимает, откуда берутся такие слухи. "Хотите проверенную информацию, обращайтесь к первоисточникам, в официальные СМИ, которые предоставляют проверенную информацию, в том числе и на официальные каналы губернатора. Даже комментировать здесь нечего, это, по-моему, какая-то полная глупость", - сказал Гладков. Старооскольский городской округ расположен на северо-востоке Белгородской области, он граничит с Курской и Воронежской областями. Центр округа - город Старый Оскол - второй по величине в области после Белгорода. Расположен примерно в 180 километрах от украинской границы.
старый оскол
белгородская область
старооскольский городской округ
россия
старый оскол, белгородская область, старооскольский городской округ, вячеслав гладков, россия
Старый Оскол, Белгородская область, Старооскольский городской округ, Вячеслав Гладков, Россия
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиВячеслав Гладков
Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Вячеслав Гладков. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал "полной глупостью" сообщения о предполагаемом переносе областных органов власти в Старый Оскол из-за участившихся атак беспилотников.
Губернатор во время вечернего эфира в соцсети "ВКонтакте" ответил на вопрос, касающийся распространяемых слухов о переносе областной администрации и думы в Старый Оскол из-за участившихся атак БПЛА, подчеркнув, что не понимает, откуда берутся такие слухи.
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Гладков рассказал об атаках ВСУ в Белгородской области
23 сентября, 10:39
"Хотите проверенную информацию, обращайтесь к первоисточникам, в официальные СМИ, которые предоставляют проверенную информацию, в том числе и на официальные каналы губернатора. Даже комментировать здесь нечего, это, по-моему, какая-то полная глупость", - сказал Гладков.
Старооскольский городской округ расположен на северо-востоке Белгородской области, он граничит с Курской и Воронежской областями. Центр округа - город Старый Оскол - второй по величине в области после Белгорода. Расположен примерно в 180 километрах от украинской границы.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Дрон сбросил взрывное устройство на дом в белгородском селе, погиб мужчина
Вчера, 16:50
 
Старый Оскол Белгородская область Старооскольский городской округ Вячеслав Гладков Россия
 
 
