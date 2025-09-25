https://ria.ru/20250925/gladkov-2044440169.html
Гладков прокомментировал слухи о переносе правительства в Старый Оскол
2025-09-25T22:01:00+03:00
старый оскол
белгородская область
старооскольский городской округ
вячеслав гладков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858702_0:17:2000:1142_1920x0_80_0_0_615427248a235321feb0e39fb031e84e.jpg
БЕЛГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал "полной глупостью" сообщения о предполагаемом переносе областных органов власти в Старый Оскол из-за участившихся атак беспилотников. Губернатор во время вечернего эфира в соцсети "ВКонтакте" ответил на вопрос, касающийся распространяемых слухов о переносе областной администрации и думы в Старый Оскол из-за участившихся атак БПЛА, подчеркнув, что не понимает, откуда берутся такие слухи. "Хотите проверенную информацию, обращайтесь к первоисточникам, в официальные СМИ, которые предоставляют проверенную информацию, в том числе и на официальные каналы губернатора. Даже комментировать здесь нечего, это, по-моему, какая-то полная глупость", - сказал Гладков. Старооскольский городской округ расположен на северо-востоке Белгородской области, он граничит с Курской и Воронежской областями. Центр округа - город Старый Оскол - второй по величине в области после Белгорода. Расположен примерно в 180 километрах от украинской границы.
