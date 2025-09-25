Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Саудовской Аравии прокомментировал восстановление сектора Газа
25.09.2025
Глава МИД Саудовской Аравии прокомментировал восстановление сектора Газа
в мире
израиль
саудовская аравия
генеральная ассамблея оон
оон
сектор газа
палестина
ООН, 25 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Недопустимо просить международное сообщество восстановить сектор Газа, когда ответственность за его разрушение лежит на Израиле, заявил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд. "Я считаю недопустимым приходить к международному сообществу и просить его о совместном восстановлении (сектора - ред.) Газы, когда она была разрушена Израилем", - сказал журналистам министр иностранных дел на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, комментируя будущее восстановление сектора.
В мире, Израиль, Саудовская Аравия, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Сектор Газа, Палестина
Сектор Газа
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Сектор Газа. Архивное фото
ООН, 25 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Недопустимо просить международное сообщество восстановить сектор Газа, когда ответственность за его разрушение лежит на Израиле, заявил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд.
"Я считаю недопустимым приходить к международному сообществу и просить его о совместном восстановлении (сектора - ред.) Газы, когда она была разрушена Израилем", - сказал журналистам министр иностранных дел на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, комментируя будущее восстановление сектора.
Голод в секторе Газа может охватит всю территорию, заявил глава БАПОР
