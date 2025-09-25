https://ria.ru/20250925/gaza-2044445653.html
Глава МИД Саудовской Аравии прокомментировал восстановление сектора Газа
Глава МИД Саудовской Аравии прокомментировал восстановление сектора Газа - РИА Новости, 25.09.2025
Глава МИД Саудовской Аравии прокомментировал восстановление сектора Газа
Недопустимо просить международное сообщество восстановить сектор Газа, когда ответственность за его разрушение лежит на Израиле, заявил глава МИД Саудовской... РИА Новости, 25.09.2025
ООН, 25 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Недопустимо просить международное сообщество восстановить сектор Газа, когда ответственность за его разрушение лежит на Израиле, заявил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд. "Я считаю недопустимым приходить к международному сообществу и просить его о совместном восстановлении (сектора - ред.) Газы, когда она была разрушена Израилем", - сказал журналистам министр иностранных дел на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, комментируя будущее восстановление сектора.
