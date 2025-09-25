Рейтинг@Mail.ru
Глава БАПОР считает, что в секторе Газа происходят акты геноцида - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:29 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/gaza-2044435542.html
Глава БАПОР считает, что в секторе Газа происходят акты геноцида
Глава БАПОР считает, что в секторе Газа происходят акты геноцида - РИА Новости, 25.09.2025
Глава БАПОР считает, что в секторе Газа происходят акты геноцида
Акты геноцида происходят в секторе Газа, это мнение разделяют и НПО, в том числе израильские, заявил в интервью РИА Новости генеральный комиссар... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T21:29:00+03:00
2025-09-25T21:29:00+03:00
в мире
оон
бапор
сектор газа
палестина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112671_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb9f89c8a12e4d71836e33de238601c2.jpg
ООН, 25 сен - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Акты геноцида происходят в секторе Газа, это мнение разделяют и НПО, в том числе израильские, заявил в интервью РИА Новости генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини. На прошлой неделе международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории опубликовала доклад, согласно которому действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом. "На данный момент, пока нет решения международного уголовного суда - а это высшая инстанция, которая уполномочена признать факт геноцида, - это мнение разделяют и другие неправительственные организации, в том числе израильские, которые пришли к тому же выводу. С моей стороны, я все время обращал внимание на акты геноцида, а также четко указывал, что мы пытаемся передать всю глубину страданий людей в секторе Газа, которые, по моему мнению, выходят за рамки юридического и технического вопроса о том, является ли происходящее геноцидом или нет. Действительно, сегодня у нас есть комиссия, которая пришла к этому выводу", - сказал Лаззарини. Он подчеркнул, что никаких сомнений в том, что преступления и зверства в секторе Газа продолжаются на ежедневной основе, нет, имеют место действия, ведущие к геноциду, кроме того, существует риск того, что сектор Газа превратится в землю только для палестинцев. "Важно, чтобы международное сообщество отреагировало и не допустило такого развития событий, потому что сказать, что "мы не знали", мы не сможем, а бездействие, конечно, сопоставимо с соучастием в преступлениях", - заключил глава БАПОР.
https://ria.ru/20250925/bapor-2044411905.html
https://ria.ru/20250925/bapor-2044412539.html
сектор газа
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112671_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8f875bd40bfceb03dbd6ba156c068d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оон, бапор, сектор газа, палестина
В мире, ООН, БАПОР, Сектор Газа, Палестина
Глава БАПОР считает, что в секторе Газа происходят акты геноцида

Глава БАПОР Лаззарини: акты геноцида происходят в секторе Газа

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 25 сен - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Акты геноцида происходят в секторе Газа, это мнение разделяют и НПО, в том числе израильские, заявил в интервью РИА Новости генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини.
На прошлой неделе международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории опубликовала доклад, согласно которому действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом.
Место пожара в здании агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в Газе БАПОР после удара - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Глава БАПОР назвала число погибших в Газе сотрудников агенства
Вчера, 20:06
"На данный момент, пока нет решения международного уголовного суда - а это высшая инстанция, которая уполномочена признать факт геноцида, - это мнение разделяют и другие неправительственные организации, в том числе израильские, которые пришли к тому же выводу. С моей стороны, я все время обращал внимание на акты геноцида, а также четко указывал, что мы пытаемся передать всю глубину страданий людей в секторе Газа, которые, по моему мнению, выходят за рамки юридического и технического вопроса о том, является ли происходящее геноцидом или нет. Действительно, сегодня у нас есть комиссия, которая пришла к этому выводу", - сказал Лаззарини.
Он подчеркнул, что никаких сомнений в том, что преступления и зверства в секторе Газа продолжаются на ежедневной основе, нет, имеют место действия, ведущие к геноциду, кроме того, существует риск того, что сектор Газа превратится в землю только для палестинцев.
"Важно, чтобы международное сообщество отреагировало и не допустило такого развития событий, потому что сказать, что "мы не знали", мы не сможем, а бездействие, конечно, сопоставимо с соучастием в преступлениях", - заключил глава БАПОР.
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Глава БАПОР отметил постоянную поддержку агентства Россией
Вчера, 20:12
 
В миреООНБАПОРСектор ГазаПалестина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала