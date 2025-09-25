https://ria.ru/20250925/gaza-2044435542.html

Глава БАПОР считает, что в секторе Газа происходят акты геноцида

Глава БАПОР считает, что в секторе Газа происходят акты геноцида

ООН, 25 сен - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Акты геноцида происходят в секторе Газа, это мнение разделяют и НПО, в том числе израильские, заявил в интервью РИА Новости генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини. На прошлой неделе международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории опубликовала доклад, согласно которому действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом. "На данный момент, пока нет решения международного уголовного суда - а это высшая инстанция, которая уполномочена признать факт геноцида, - это мнение разделяют и другие неправительственные организации, в том числе израильские, которые пришли к тому же выводу. С моей стороны, я все время обращал внимание на акты геноцида, а также четко указывал, что мы пытаемся передать всю глубину страданий людей в секторе Газа, которые, по моему мнению, выходят за рамки юридического и технического вопроса о том, является ли происходящее геноцидом или нет. Действительно, сегодня у нас есть комиссия, которая пришла к этому выводу", - сказал Лаззарини. Он подчеркнул, что никаких сомнений в том, что преступления и зверства в секторе Газа продолжаются на ежедневной основе, нет, имеют место действия, ведущие к геноциду, кроме того, существует риск того, что сектор Газа превратится в землю только для палестинцев. "Важно, чтобы международное сообщество отреагировало и не допустило такого развития событий, потому что сказать, что "мы не знали", мы не сможем, а бездействие, конечно, сопоставимо с соучастием в преступлениях", - заключил глава БАПОР.

