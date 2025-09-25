https://ria.ru/20250925/gaza-2044173193.html

Участники конференции по Газе призвали создать план восстановления региона

Участники многосторонней конференции по Газе на полях Генеральной Ассамблеи ООН отметили необходимость разработки всеобъемлющего плана по восстановлению Газы,... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T02:50:00+03:00

АНКАРА, 25 сен – РИА Новости. Участники многосторонней конференции по Газе на полях Генеральной Ассамблеи ООН отметили необходимость разработки всеобъемлющего плана по восстановлению Газы, включая меры безопасности для региона, говорится в заявлении по итогам конференции. В рамках высокопоставленной недели 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире организации состоялась многосторонняя конференция с участием восьми государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), включая США и Турцию. "Участники подчеркнули необходимость комплексного плана восстановления Газы на основе плана Арабской лиги и Организации исламского сотрудничества (ОИС) а также мер безопасности, необходимость поддержки палестинского руководства с помощью международной помощи и обязательство работать вместе, чтобы палестинцы могли восстановить свою жизнь в Газе", - говорится в заявлении, текст которого представил МИД Турции. Также лидеры отметили необходимость прекращения войны и немедленного достижения перемирия, что обеспечит освобождение заложников, доставку гуманитарной помощи, а также станет первым шагом на пути к справедливому и прочному миру. "Участники заседания подчеркнули необходимость проработки деталей плана по обеспечению стабильности, а также необходимость сохранения стабильности в святых местах на Западном берегу и в Иерусалиме. Поддерживаются реформы, проводимые палестинской администрацией. Участники отметили необходимость разработки всеобъемлющего плана восстановления Газы на основе плана Арабской лиги и ОИС, а также принятия мер безопасности, и необходимость поддержки палестинского руководства с помощью международной помощи. Участники заявили о своей приверженности совместной работе по обеспечению возможности для палестинцев восстановить свою жизнь в Газе", - говорится в заявлении.

