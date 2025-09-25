Участники конференции по Газе призвали создать план восстановления региона

Рейтинг@Mail.ru
02:50 25.09.2025
АНКАРА, 25 сен – РИА Новости. Участники многосторонней конференции по Газе на полях Генеральной Ассамблеи ООН отметили необходимость разработки всеобъемлющего плана по восстановлению Газы, включая меры безопасности для региона, говорится в заявлении по итогам конференции. В рамках высокопоставленной недели 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире организации состоялась многосторонняя конференция с участием восьми государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), включая США и Турцию. "Участники подчеркнули необходимость комплексного плана восстановления Газы на основе плана Арабской лиги и Организации исламского сотрудничества (ОИС) а также мер безопасности, необходимость поддержки палестинского руководства с помощью международной помощи и обязательство работать вместе, чтобы палестинцы могли восстановить свою жизнь в Газе", - говорится в заявлении, текст которого представил МИД Турции. Также лидеры отметили необходимость прекращения войны и немедленного достижения перемирия, что обеспечит освобождение заложников, доставку гуманитарной помощи, а также станет первым шагом на пути к справедливому и прочному миру. "Участники заседания подчеркнули необходимость проработки деталей плана по обеспечению стабильности, а также необходимость сохранения стабильности в святых местах на Западном берегу и в Иерусалиме. Поддерживаются реформы, проводимые палестинской администрацией. Участники отметили необходимость разработки всеобъемлющего плана восстановления Газы на основе плана Арабской лиги и ОИС, а также принятия мер безопасности, и необходимость поддержки палестинского руководства с помощью международной помощи. Участники заявили о своей приверженности совместной работе по обеспечению возможности для палестинцев восстановить свою жизнь в Газе", - говорится в заявлении.
© AP Photo / Frank Franklin IIЗаседание Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Frank Franklin II
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото
АНКАРА, 25 сен – РИА Новости. Участники многосторонней конференции по Газе на полях Генеральной Ассамблеи ООН отметили необходимость разработки всеобъемлющего плана по восстановлению Газы, включая меры безопасности для региона, говорится в заявлении по итогам конференции.
В рамках высокопоставленной недели 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире организации состоялась многосторонняя конференция с участием восьми государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), включая США и Турцию.
"Участники подчеркнули необходимость комплексного плана восстановления Газы на основе плана Арабской лиги и Организации исламского сотрудничества (ОИС) а также мер безопасности, необходимость поддержки палестинского руководства с помощью международной помощи и обязательство работать вместе, чтобы палестинцы могли восстановить свою жизнь в Газе", - говорится в заявлении, текст которого представил МИД Турции.
Также лидеры отметили необходимость прекращения войны и немедленного достижения перемирия, что обеспечит освобождение заложников, доставку гуманитарной помощи, а также станет первым шагом на пути к справедливому и прочному миру.
"Участники заседания подчеркнули необходимость проработки деталей плана по обеспечению стабильности, а также необходимость сохранения стабильности в святых местах на Западном берегу и в Иерусалиме. Поддерживаются реформы, проводимые палестинской администрацией. Участники отметили необходимость разработки всеобъемлющего плана восстановления Газы на основе плана Арабской лиги и ОИС, а также принятия мер безопасности, и необходимость поддержки палестинского руководства с помощью международной помощи. Участники заявили о своей приверженности совместной работе по обеспечению возможности для палестинцев восстановить свою жизнь в Газе", - говорится в заявлении.
