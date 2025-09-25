https://ria.ru/20250925/fraza-2044446602.html

Рютте предположил, что скрывается за фразой Трампа про Украину

Рютте предположил, что скрывается за фразой Трампа про Украину - РИА Новости, 25.09.2025

Рютте предположил, что скрывается за фразой Трампа про Украину

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что американский лидер Дональд Трамп фразой про то, что Украина при поддержке ЕС якобы могла бы "вернуть страну в ее... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T23:09:00+03:00

2025-09-25T23:09:00+03:00

2025-09-25T23:09:00+03:00

в мире

украина

россия

сша

дональд трамп

дмитрий песков

марк рютте

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029944012_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_5143c25a5ea678b2cde202f990f0f8bc.jpg

БРЮССЕЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте считает, что американский лидер Дональд Трамп фразой про то, что Украина при поддержке ЕС якобы могла бы "вернуть страну в ее первоначальном виде", хотел побудить Россию "сесть за стол переговоров". Во вторник после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже заявил, что был удивлен заявлением. При этом Трамп также заявил, что для Украины настало время действовать. Генсек НАТО отвечал на вопрос CNN о том, считает ли он, что НАТО действительно способна сейчас помочь Украине достичь такой цели, "в том числе в Крыму и Донбассе". "Я думаю, что президент пытается усадить (Россию)… за стол переговоров… и пойти на компромиссы.. там также будут обсуждаться очень деликатные вопросы, включая территории", - сказал он. Рютте также уверен, что "обсуждение между ЕС и США дополнительных санкций против России чрезвычайно полезно", чтобы переговоры о мире на Украине стартовали в ближайшее время. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с Владимиром Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения. Песков добавил, что прямых заявлений главы США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали. Песков также заявлял, что Россия продолжает быть открытой для выхода на трек мирных переговоров по Украине.

https://ria.ru/20250925/tusk-2044293973.html

https://ria.ru/20250925/zakharova-2044305068.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, марк рютте, нато, евросоюз, генеральная ассамблея оон