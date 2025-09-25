Рейтинг@Mail.ru
Рютте предположил, что скрывается за фразой Трампа про Украину - РИА Новости, 25.09.2025
23:09 25.09.2025
Рютте предположил, что скрывается за фразой Трампа про Украину
Рютте предположил, что скрывается за фразой Трампа про Украину
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
марк рютте
нато
БРЮССЕЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте считает, что американский лидер Дональд Трамп фразой про то, что Украина при поддержке ЕС якобы могла бы "вернуть страну в ее первоначальном виде", хотел побудить Россию "сесть за стол переговоров". Во вторник после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже заявил, что был удивлен заявлением. При этом Трамп также заявил, что для Украины настало время действовать. Генсек НАТО отвечал на вопрос CNN о том, считает ли он, что НАТО действительно способна сейчас помочь Украине достичь такой цели, "в том числе в Крыму и Донбассе". "Я думаю, что президент пытается усадить (Россию)… за стол переговоров… и пойти на компромиссы.. там также будут обсуждаться очень деликатные вопросы, включая территории", - сказал он. Рютте также уверен, что "обсуждение между ЕС и США дополнительных санкций против России чрезвычайно полезно", чтобы переговоры о мире на Украине стартовали в ближайшее время. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с Владимиром Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения. Песков добавил, что прямых заявлений главы США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали. Песков также заявлял, что Россия продолжает быть открытой для выхода на трек мирных переговоров по Украине.
украина
россия
сша
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, марк рютте, нато, евросоюз, генеральная ассамблея оон
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Марк Рютте, НАТО, Евросоюз, Генеральная Ассамблея ООН
© AP Photo / Markus SchreiberГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
© AP Photo / Markus Schreiber
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте считает, что американский лидер Дональд Трамп фразой про то, что Украина при поддержке ЕС якобы могла бы "вернуть страну в ее первоначальном виде", хотел побудить Россию "сесть за стол переговоров".
Во вторник после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже заявил, что был удивлен заявлением. При этом Трамп также заявил, что для Украины настало время действовать.
Генсек НАТО отвечал на вопрос CNN о том, считает ли он, что НАТО действительно способна сейчас помочь Украине достичь такой цели, "в том числе в Крыму и Донбассе".
"Я думаю, что президент пытается усадить (Россию)… за стол переговоров… и пойти на компромиссы.. там также будут обсуждаться очень деликатные вопросы, включая территории", - сказал он.
Рютте также уверен, что "обсуждение между ЕС и США дополнительных санкций против России чрезвычайно полезно", чтобы переговоры о мире на Украине стартовали в ближайшее время.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с Владимиром Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения. Песков добавил, что прямых заявлений главы США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали.
Песков также заявлял, что Россия продолжает быть открытой для выхода на трек мирных переговоров по Украине.
