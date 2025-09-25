https://ria.ru/20250925/forum-2044197330.html

Пашинян отправился в Россию для участия в атомном форуме

ЕРЕВАН, 25 сен – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в четверг в Россию для участия в форуме "Мировая атомная неделя", сообщает пресс-служба армянского правительства. "Пашинян отправился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. 25 сентября премьер-министр примет участие в Москве в форуме "Мировая атомная неделя", - говорится в сообщении Международный форум "Мировая атомная неделя" (World Atomic Week), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, пройдет с 25 по 28 сентября на ВДНХ в Москве. Форум станет крупнейшей межнациональной площадкой, которая соберет представителей стран, развивающих атомные программы, государственных структур, крупных компаний, общественных организаций, профессиональных атомщиков, ученых и бизнесменов.

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

