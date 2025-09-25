https://ria.ru/20250925/fermer-2044310205.html

Еще 35 ростовских аграриев сели за парты "Школы фермера"

Еще 35 ростовских аграриев сели за парты "Школы фермера" - РИА Новости, 25.09.2025

Еще 35 ростовских аграриев сели за парты "Школы фермера"

Еще 35 начинающих аграриев Ростовской области в текущем году пройдут обучение в "Школе фермера", сообщает правительство региона.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости. Еще 35 начинающих аграриев Ростовской области в текущем году пройдут обучение в "Школе фермера", сообщает правительство региона. "В донском регионе стартовало обучение в пятом потоке "Школы фермера" – образовательном проекте Россельхозбанка, реализованном на базе ДонГАУ при поддержке Минсельхоза России и минсельхозпрода Ростовской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что в текущем году подготовка будет идти по специальностям "Организация и развитие собственного дела в сфере сельского хозяйства", "Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации" и "Реализация проектов в сфере сельского туризма". "Все направления актуальны для развития сельских территорий области и в целом этот образовательный проект направлен на формирование малого бизнеса на селе и ориентирован на жителей Ростовской области, желающих связать свою трудовую деятельность с сельским хозяйством", - приводятся в сообщении слова первого замминистра сельского хозяйства области Ольги Горбаневой. По ее информации, востребованность проекта подтверждается высокой конкуренцией: в текущем году на одно место было подано 2,5 заявки. Гобранева отметила, что "фермерская семья Дона" насчитывает 7 тысяч фермерских хозяйств. На финансовую поддержку фермерства в регионе направляется порядка 1,7 миллиарда рублей. Среди новых студентов "Школы фермера" как действующие аграрии, которым требуется повысить эффективность своего дела, так и те, кто только совершает первые шаги в агросфере. Так, Максим Алферов из Белокалитвинского района вместе с супругой занимается организацией агротуризма в хуторе Дубовом. В планах - освоить новое для себя направление и создать рыбоводческое хозяйство. Как отметили организаторы проекта, студенты "Школы фермера" пройдут теоретическую подготовку, в том числе изучат правовые аспекты работы фермерских хозяйств и возможности получения государственной поддержки, а также посетят практические занятия. Курс завершится в декабре защитой дипломных работ.

