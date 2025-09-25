Рейтинг@Mail.ru
Жительница Киевской области рассказала об уехавших украинцах - РИА Новости, 25.09.2025
07:33 25.09.2025
Жительница Киевской области рассказала об уехавших украинцах
Жительница Киевской области рассказала об уехавших украинцах - РИА Новости, 25.09.2025
Жительница Киевской области рассказала об уехавших украинцах
Жители Украины, покинувшие страну и уехавшие в Европу, не хотят возвращаться обратно, сказала РИА Новости жительница Киевской области. РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Жители Украины, покинувшие страну и уехавшие в Европу, не хотят возвращаться обратно, сказала РИА Новости жительница Киевской области. "Возвращаются ли люди? Ну нет, у меня нет таких людей. Есть знакомые, которые иногда приезжают назад, чтобы забрать вещи, какие-то дипломы из учебных заведений, они сидят месяц-два, ну максимум — три и сбегают за границу, подальше отсюда", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что речь идет в большей степени о молодых людях. "Всё это молодые люди, как, например, дочь моей подруги. Также подруга моего сына, она сама из Черновцов, кстати, приехала, забрала диплом и назад в Германию. И оттуда, всё, не будет возвращаться домой пока", - сказала собеседница агентства.
Жительница Киевской области рассказала об уехавших украинцах

Уехавшие в Европу украинцы не хотят возвращаться на родину

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Жители Украины, покинувшие страну и уехавшие в Европу, не хотят возвращаться обратно, сказала РИА Новости жительница Киевской области.
"Возвращаются ли люди? Ну нет, у меня нет таких людей. Есть знакомые, которые иногда приезжают назад, чтобы забрать вещи, какие-то дипломы из учебных заведений, они сидят месяц-два, ну максимум — три и сбегают за границу, подальше отсюда", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что речь идет в большей степени о молодых людях.
"Всё это молодые люди, как, например, дочь моей подруги. Также подруга моего сына, она сама из Черновцов, кстати, приехала, забрала диплом и назад в Германию. И оттуда, всё, не будет возвращаться домой пока", - сказала собеседница агентства.
