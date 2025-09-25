https://ria.ru/20250925/estoniya-2044319826.html
В Эстонии суд приговорил мужчину к пяти годам тюрьмы за якобы шпионаж
В Эстонии суд приговорил мужчину к пяти годам тюрьмы за якобы шпионаж
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Эстонский суд приговорил к пяти годам тюремного заключения жителя Нарвы из-за якобы разведывательной деятельности против государства, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на государственную прокуратуру. "Вируский уездный суд вынес приговор жителю Нарвы Игорю Лобину, признав его виновным в сотрудничестве с российской спецслужбой ФСБ и шпионаже против Эстонской Республики. Он был приговорен к пяти годам реального лишения свободы", - говорится в публикации на сайте ERR со ссылкой на прокуратуру. Отмечается, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке. Ранее в российском представительстве в Таллине сообщили РИА Новости, что Эстония продолжает преследовать россиян по политическим мотивам. В июле эстонская телерадиокомпания ERR сообщила, что суд республики приговорил к 6,5 годам тюремного заключения проживающего в Нарве гражданина РФ за якобы передачу России данных, "имеющих значение для безопасности Эстонии".
