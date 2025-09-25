https://ria.ru/20250925/estoniya-2044319826.html

В Эстонии суд приговорил мужчину к пяти годам тюрьмы за якобы шпионаж

В Эстонии суд приговорил мужчину к пяти годам тюрьмы за якобы шпионаж - РИА Новости, 25.09.2025

В Эстонии суд приговорил мужчину к пяти годам тюрьмы за якобы шпионаж

Эстонский суд приговорил к пяти годам тюремного заключения жителя Нарвы из-за якобы разведывательной деятельности против государства, сообщает телерадиокомпания РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T15:51:00+03:00

2025-09-25T15:51:00+03:00

2025-09-25T15:51:00+03:00

в мире

нарва

россия

таллин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587329635_0:254:2957:1917_1920x0_80_0_0_fd780868bcbd2cfc38abe0a2662e1fa8.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Эстонский суд приговорил к пяти годам тюремного заключения жителя Нарвы из-за якобы разведывательной деятельности против государства, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на государственную прокуратуру. "Вируский уездный суд вынес приговор жителю Нарвы Игорю Лобину, признав его виновным в сотрудничестве с российской спецслужбой ФСБ и шпионаже против Эстонской Республики. Он был приговорен к пяти годам реального лишения свободы", - говорится в публикации на сайте ERR со ссылкой на прокуратуру. Отмечается, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке. Ранее в российском представительстве в Таллине сообщили РИА Новости, что Эстония продолжает преследовать россиян по политическим мотивам. В июле эстонская телерадиокомпания ERR сообщила, что суд республики приговорил к 6,5 годам тюремного заключения проживающего в Нарве гражданина РФ за якобы передачу России данных, "имеющих значение для безопасности Эстонии".

https://ria.ru/20250905/polsha-2039800773.html

https://ria.ru/20250923/deystviya-2043759871.html

нарва

россия

таллин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нарва, россия, таллин