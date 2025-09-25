Рейтинг@Mail.ru
Эстония ввела новую санкцию за "подстрекательство к сепаратизму" - РИА Новости, 25.09.2025
21:00 25.09.2025
Эстония ввела новую санкцию за "подстрекательство к сепаратизму"
в мире
гагаузия
молдавия
эстония
ирина влах
милорад додик
василий тарлев
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Эстония в четверг ввела новую санкцию за "подстрекательство к сепаратизму", под нее попали экс-глава Гагаузии, глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик, следует из заявления эстонского МИД. "Новая санкция позволяет применять запрет на въезд к лицам, в отношении которых имеются доказательства участия или активной поддержки деятельности за рубежом, нарушающей нормы и принципы международного права", - заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, его слова приведены на сайте внешнеполитического ведомства страны. Он добавил, что санкции вводятся в отношении Влах и Додика. "Санкции также могут быть применены к лицам, подстрекающим к сепаратизму, подрывающим суверенитет государств или совершившим серьезное финансовое преступление, связанное с государственными средствами, включая коррупцию, или преступление, соответствующее признакам отмывания денег", - говорится в заявлении. В июле прокуратура Молдавии инициировала несколько дел против членов партий, входящих в Патриотический блок, заявив о расследовании возможного финансирования из-за рубежа. Оппозиция считает это политическим давлением на фоне подготовки к парламентским выборам, назначенным на 28 сентября. В блок входят четыре партии: "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Влах и Партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Босния и Герцеговина в 2025 году отмечает 30-летие Дейтонского соглашения, которое остановило жестокую гражданскую войну между хорватами, сербами и бошняками (славянами-мусульманами) 1992-1995 годов. По разным оценкам, в ходе конфликта погибло свыше 100 тысяч человек. Соглашение определило государственное устройство: энтитеты Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме страны, который заменяет президента, и в общих органах власти.
гагаузия
молдавия
эстония
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Эстония в четверг ввела новую санкцию за "подстрекательство к сепаратизму", под нее попали экс-глава Гагаузии, глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик, следует из заявления эстонского МИД.
"Новая санкция позволяет применять запрет на въезд к лицам, в отношении которых имеются доказательства участия или активной поддержки деятельности за рубежом, нарушающей нормы и принципы международного права", - заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, его слова приведены на сайте внешнеполитического ведомства страны.
Он добавил, что санкции вводятся в отношении Влах и Додика.
"Санкции также могут быть применены к лицам, подстрекающим к сепаратизму, подрывающим суверенитет государств или совершившим серьезное финансовое преступление, связанное с государственными средствами, включая коррупцию, или преступление, соответствующее признакам отмывания денег", - говорится в заявлении.
В июле прокуратура Молдавии инициировала несколько дел против членов партий, входящих в Патриотический блок, заявив о расследовании возможного финансирования из-за рубежа. Оппозиция считает это политическим давлением на фоне подготовки к парламентским выборам, назначенным на 28 сентября. В блок входят четыре партии: "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Влах и Партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Босния и Герцеговина в 2025 году отмечает 30-летие Дейтонского соглашения, которое остановило жестокую гражданскую войну между хорватами, сербами и бошняками (славянами-мусульманами) 1992-1995 годов. По разным оценкам, в ходе конфликта погибло свыше 100 тысяч человек. Соглашение определило государственное устройство: энтитеты Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме страны, который заменяет президента, и в общих органах власти.
