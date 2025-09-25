Рейтинг@Mail.ru
В США заявили, что Европа хочет ограничить доступ к воздушному пространству - РИА Новости, 25.09.2025
18:55 25.09.2025
В США заявили, что Европа хочет ограничить доступ к воздушному пространству
в мире
европа
сша
амстердам
дональд трамп
международная организация гражданской авиации
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Европа, заявляя о "шумовом воздействии", хочет огранить для США доступ к своему воздушному пространству, несмотря на соглашения об "открытом небе", заявил министр транспорта Соединенных Штатов Шон Даффи. "Они заявляют о шумовом воздействии, но что они хотят сделать, они хотят ограничить доступ к своему воздушному пространству, а у нас с этими странами есть межправительственные соглашения об открытом небе, как торговые соглашения", - сказал Даффи в эфире телеканала Fox Business, отвечая на вопрос о том, почему Европа хочет ограничить трансатлантические перелеты. Он добавил, что президент США Дональд Трамп будет соблюдать существующие соглашения с европейскими странами. Ранее Даффи предупредил европейские страны о недопустимости введения ограничений и новых сборов в сфере авиаперевозок, заявив, что это нарушает принципы Международной организации гражданской авиации (ICAO). Он также заявлял о том, что новые налоги и сборы могут вызвать "эффект домино", при котором государства-члены, их авиакомпании и граждане будут вынуждены нести чрезмерные и несправедливые издержки. В беседе с агентством Рейтер он также назвал Амстердам, Лиссабон и Дублин в числе городов, где обсуждаются меры по ограничению авиаперевозок. Известно, что власти Нидерландов пытаются сократить число рейсов в аэропорту "Схипхол" для снижения шумового воздействия. В Дании с января 2025 года действует новый авиационный налог, а во Франции значительно повышены сборы на авиабилеты.
в мире, европа, сша, амстердам, дональд трамп, международная организация гражданской авиации
В мире, Европа, США, Амстердам, Дональд Трамп, Международная организация гражданской авиации
Флаг Евросоюза неподалеку от здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза неподалеку от здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг Евросоюза неподалеку от здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Европа, заявляя о "шумовом воздействии", хочет огранить для США доступ к своему воздушному пространству, несмотря на соглашения об "открытом небе", заявил министр транспорта Соединенных Штатов Шон Даффи.
"Они заявляют о шумовом воздействии, но что они хотят сделать, они хотят ограничить доступ к своему воздушному пространству, а у нас с этими странами есть межправительственные соглашения об открытом небе, как торговые соглашения", - сказал Даффи в эфире телеканала Fox Business, отвечая на вопрос о том, почему Европа хочет ограничить трансатлантические перелеты.
Он добавил, что президент США Дональд Трамп будет соблюдать существующие соглашения с европейскими странами.
Ранее Даффи предупредил европейские страны о недопустимости введения ограничений и новых сборов в сфере авиаперевозок, заявив, что это нарушает принципы Международной организации гражданской авиации (ICAO).
Он также заявлял о том, что новые налоги и сборы могут вызвать "эффект домино", при котором государства-члены, их авиакомпании и граждане будут вынуждены нести чрезмерные и несправедливые издержки. В беседе с агентством Рейтер он также назвал Амстердам, Лиссабон и Дублин в числе городов, где обсуждаются меры по ограничению авиаперевозок.
Известно, что власти Нидерландов пытаются сократить число рейсов в аэропорту "Схипхол" для снижения шумового воздействия. В Дании с января 2025 года действует новый авиационный налог, а во Франции значительно повышены сборы на авиабилеты.
