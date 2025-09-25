Рейтинг@Mail.ru
ЭКСАР обсудил подходы к анализу кредитных рисков - РИА Новости, 25.09.2025
13:38 25.09.2025
ЭКСАР обсудил подходы к анализу кредитных рисков
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР, Группа РЭЦ) провело вторую онлайн-встречу в рамках делового клуба "PRO.ЭКСАР", посвященную оценке кредитных рисков, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В ходе мероприятия эксперты агентства обсудили подходы к анализу и отличительные характеристики экспортно ориентированных компаний, а также рассказали об особенностях работы с контрагентами различных отраслей и юрисдикций, источниках информации и внутренних этапах проведения экспертизы", - говорится в сообщении.Клуб "PRO.ЭКСАР" создан для профессионального диалога с банками-партнерами и обмена опытом в сфере работы с компаниями на международных рынках. В ходе первой встречи участники обсуждали ключевые аспекты оформления сделок и факторы их успешной реализации, а в рамках второй встречи по пожеланиям участников клуба было организовано обсуждение практических аспектов анализа рисков."Анализ кредитных рисков - ключевой этап в процессе принятия решения о страховании кредита или дебиторской задолженности экспортера. Учитывая возложенную на агентство миссию, должны быть не только учтены потребности клиента, но и минимизированы потенциальные угрозы. В рамках встречи удалось обсудить позицию и требования агентства в части подходов к оценке рисков и раскрытию информации, а также способы достижения оптимальной структуры и условий сделки для всех сторон", - поделилась управляющий директор по анализу кредитных рисков ЭКСАР Елизавета Соловьева."Обмен опытом с профессиональными участниками банковского сообщества – это хороший способ рассказать о наших возможностях и оставаться со страхователями в одном информационном поле", - отметила управляющий директор по финансовым продуктам для финансовых институтов РЭЦ Надежда Заблоцкая.
2025
ЭКСАР обсудил подходы к анализу кредитных рисков

ЭКСАР обсудил подходы к анализу кредитных рисков на встрече клуба "PRO.ЭКСАР"

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР, Группа РЭЦ) провело вторую онлайн-встречу в рамках делового клуба "PRO.ЭКСАР", посвященную оценке кредитных рисков, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"В ходе мероприятия эксперты агентства обсудили подходы к анализу и отличительные характеристики экспортно ориентированных компаний, а также рассказали об особенностях работы с контрагентами различных отраслей и юрисдикций, источниках информации и внутренних этапах проведения экспертизы", - говорится в сообщении.
Клуб "PRO.ЭКСАР" создан для профессионального диалога с банками-партнерами и обмена опытом в сфере работы с компаниями на международных рынках. В ходе первой встречи участники обсуждали ключевые аспекты оформления сделок и факторы их успешной реализации, а в рамках второй встречи по пожеланиям участников клуба было организовано обсуждение практических аспектов анализа рисков.
"Анализ кредитных рисков - ключевой этап в процессе принятия решения о страховании кредита или дебиторской задолженности экспортера. Учитывая возложенную на агентство миссию, должны быть не только учтены потребности клиента, но и минимизированы потенциальные угрозы. В рамках встречи удалось обсудить позицию и требования агентства в части подходов к оценке рисков и раскрытию информации, а также способы достижения оптимальной структуры и условий сделки для всех сторон", - поделилась управляющий директор по анализу кредитных рисков ЭКСАР Елизавета Соловьева.
"Обмен опытом с профессиональными участниками банковского сообщества – это хороший способ рассказать о наших возможностях и оставаться со страхователями в одном информационном поле", - отметила управляющий директор по финансовым продуктам для финансовых институтов РЭЦ Надежда Заблоцкая.
