Музыка круче политики: кто приехал на Международный фестиваль в Геленджик

Дмитрий Константинович рассказал, что исполнители добирались до места события не без проблем. Например, самолет, на борту которого был итальянец, вместо того чтобы сесть в Москве, приземлился в Саратове. Кто-то из участников не мог долго вылететь из Турции.

"Процесс создания команды начался за несколько дней до фестиваля — для того, чтобы поддержать друг друга, создать эту джазовую семью. Удалось прекрасно! И сейчас они все вместе играют, чтобы показать, сколь слаженно могли бы играть и политики, правительства всего мира ради того, чтобы создавать прекрасное. Потому что Россия и мы все здесь, безусловно, за мир, но мир справедливый. Потому что несправедливого мира Россия не потерпит", — подчеркнул гендиректор медиахолдинга.