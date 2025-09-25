На фестиваль в Геленджик приехали музыканты из США, Италии и многих других стран
Открыл фестиваль на суперсовременной, стильной концертной площадке "Геленджик Арена" Дмитрий Киселев — генеральный директор медиахолдинга "Россия сегодня", который является основателем бренда "Геленджик — Молодое".
"Добрый вечер, горожане, энтузиасты джаза и гости этого неповторимого, роскошнейшего города в мире. В эти трудные времена мы не отказываемся от такой роскоши, как музыка. И наши бойцы на СВО — они же и защищают такой образ жизни, эти ценности. Они защищают наших музыкантов и тех, кто их слушает. Вернутся ребята — и тоже будут сами играть и слушать. Они защищают российский мир, и мы сейчас в Геленджике представляем его прелестную сторону, — обратился он к зрителям. — Сегодня будут выступать музыканты из России, Китая, США, Бразилии, Индии, Италии, Кубы. Посмотрите, они представляют реальное мировое большинство".
Дмитрий Константинович рассказал, что исполнители добирались до места события не без проблем. Например, самолет, на борту которого был итальянец, вместо того чтобы сесть в Москве, приземлился в Саратове. Кто-то из участников не мог долго вылететь из Турции.
"Процесс создания команды начался за несколько дней до фестиваля — для того, чтобы поддержать друг друга, создать эту джазовую семью. Удалось прекрасно! И сейчас они все вместе играют, чтобы показать, сколь слаженно могли бы играть и политики, правительства всего мира ради того, чтобы создавать прекрасное. Потому что Россия и мы все здесь, безусловно, за мир, но мир справедливый. Потому что несправедливого мира Россия не потерпит", — подчеркнул гендиректор медиахолдинга.
Первым выступил оркестр Государственного морского университета имени адмирала Ушакова под руководством Руслана Черкезова. Великолепные музыканты в красивой белой форме стали символом Вооруженных сил России, которые сейчас борются за тот самый справедливый мир.
Затем на сцену выходили артисты из России, США, Италии, Индии, Бразилии, Кубы и Китая. Вели концерт Эрнест Мацкявичюс и певица Сандра Фракенберг.
Специально для фестиваля "Геленджик — Молодое" пианист Яков Окунь представил совместную программу с зарубежными музыкантами и российскими саксофонистами Сергеем Головней, Андреем Красильниковым и Романом Соколовым. А вокальное соло исполнила Сандра Фракенберг.
Для иностранных участников, конечно, устроили экскурсионную программу — в Геленджике есть чем развлечь и заинтересовать гостей.
"Мы увидели Черное море, посетили виноградники, которые оказались невероятно красивыми, планируем попробовать местное вино. Потом у нас была потрясающая вечеринка", — поделился впечатлениями индийский музыкант Rajeev Raja.
Гости фестиваля услышали, как можно соединить традиционную индийскую музыку с джазом. Это было необычно и ярко.
Rajeev Raja играл на флейте, которая как раз и придавала ориентальное звучание. Но, как признался артист, нужно прилагать усилия, чтобы ее не заглушали другие инструменты.
Китайский саксофонист Рени Бао (Quartet) тоже показал класс. Он исполняет американские оригинальные композиции середины прошлого века и считает важным не утерять именно такое звучание.
"В Китае все еще сложно с концертной деятельностью: люди после пандемии до сих пор предпочитают сидеть по домам. Надеюсь, это скоро изменится", — отметил джазмен.
Из-за вечерней прохлады некоторые зрители уже направились было к выходу. Но когда на сцене появился бразилец Жоандер Сантос, все вернулись обратно. Он разогрел публику в буквальном смысле слова — люди пританцовывали, подпевали, особенно легендарной Bésame Mucho.
Ярчайшая звезда фестиваля — непревзойденный пианист Даниил Крамер. Он, как всегда, устроил целое отдельное шоу, общался с залом, тонко шутил. Попурри классики — Моцарт, Бетховен — в его джазовой обработке покорило всех.
Под аккомпанемент Даниила Крамера выступила певица Екатерина Готлиб. Получился отличный дуэт.
На пресс-конференции перед фестивалем Крамер сообщил о предстоящих гастролях по Европе, что тоже лишний раз подчеркивает: музыка не имеет границ, артисты и простые зрители не хотят запретов и отмен.
"Мы посетим четыре страны, представим разные программы", — уточнил джазмен.
Знаменитый гитарист из США Марк Уитфилд не первый раз приезжает в Россию. По его словам, публика здесь отлично реагирует на его музыку, это поддерживает, вдохновляет артиста. На пресс-конференции его признали самым стильным участником — Марк единственный появился перед журналистами в красивом модном костюме.
Молодая талантливая певица Сандра Фракенберг не скрывала, что очень волнуется. Но прекрасно справилась и с обязанностями ведущей, и с собственным выступлением.
Завершил фестиваль коллектив, который называют самым необычным в России, — Imperialis Orchestra. Его руководитель — саксофонист Тарас Гусаров — известен и как мастер художественного свиста. Он предложил публике с первых нот определить композицию, которую "насвистел". Это было необычное и блестящее исполнение "Одинокого пастуха" Джеймса Ласта.
В оркестре все музыканты — звезды, которые покоряют публику не только мастерским исполнением, но и актерским талантом. Особенно выделяется скрипачка Ангелина Гвоздарева — она как будто проживает мелодии, показывает мини-спектакль.
"Конечно, волнительно закрывать такой фестиваль. Общее впечатление во многом зависит от коллектива, выступающего в финале. Мы подготовили небольшой сюрприз — джем-сейшен с участием всех наших музыкантов", — сказал Тарас Гусаров.
Яркий праздник "Геленджик — Молодое" действительно завершился джем-сейшеном. Зрители аплодировали, многие встали и подтанцовывали.
Все подпевали Сандре Фракенберг, которая по традиции фестиваля исполнила легендарную композицию "Дорогие мои москвичи" из репертуара Леонида Утесова.
"Я думаю, что сюда, в Геленджик, будет приезжать все больше музыкантов, сцена будет становиться все лучше, а общественный резонанс будет все ярче. Очень надеюсь, что строящийся здесь винный город, так называемый Белый мыс, станет не только винной столицей, но и винным сердцем России, а в будущем вместит в себя серьезную площадку джазового фестиваля "Геленджик — Молодое", — отметил Дмитрий Киселев.
На фото: руководитель коллектива International Jazz Ensemble Яков Окунь (рояль) выступает на II Международном джазовом фестивале "Геленджик — Молодое".
Фестиваль джаза "Геленджик — Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые провели в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейный вдохновитель проекта — гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
