Рейтинг@Mail.ru
Музыка круче политики: кто приехал на Международный фестиваль в Геленджик - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 25.09.2025 (обновлено: 12:40 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/dzhaz-2043976938.html
Музыка круче политики: кто приехал на Международный фестиваль в Геленджик
Музыка круче политики: кто приехал на Международный фестиваль в Геленджик - РИА Новости, 25.09.2025
Музыка круче политики: кто приехал на Международный фестиваль в Геленджик
В бархатный сезон в одном из самых красивых городов российского курортного юга прошел II Международный джазовый фестиваль "Геленджик — Молодое". Удивительно, но РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T08:00:00+03:00
2025-09-25T12:40:00+03:00
фото
культура
культура-важное
культура
геленджик
фото - культура
дмитрий киселев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043971939_0:331:3052:2048_1920x0_80_0_0_e9a668c8726d49439e4972f861beabe9.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Светлана Вовк. В бархатный сезон в одном из самых красивых городов российского курортного юга прошел II Международный джазовый фестиваль "Геленджик — Молодое". Удивительно, но во время санкций, отмен и запретов со стороны Запада сюда приехали известные музыканты из США, Италии и других стран. Получилось практически второе "Интервидение" — по эмоциям не менее яркое, а по уровню участников даже, наверное, более крутое событие. От России на сцене — самые именитые исполнители в этом жанре: гениальный пианист Даниил Крамер, виртуозные Сергей Головня и Яков Окунь, феерический коллектив Imperialis Orchestra во главе с саксофонистом Тарасом Гусаровым. Зрители снимали выступления на видео — такое нужно запомнить, зафиксировать, пересматривать и возвращаться в эту атмосферу праздника, творчества, необыкновенного единения и добра.
геленджик
россия
италия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043971939_250:134:2803:2048_1920x0_80_0_0_10bb52a01128c1de00bcee31d0ca8d0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, культура-важное, культура, геленджик, фото - культура, дмитрий киселев, джаз, музыка, что посмотреть , сергей головня , яков окунь, даниил крамер, россия, италия, сша
Фото, Культура, Культура-Важное, Культура, Геленджик, Фото - Культура, Дмитрий Киселев, джаз, Музыка, что посмотреть , Сергей Головня , Яков Окунь, Даниил Крамер, Россия, Италия, США
Музыка круче политики: кто приехал на Международный фестиваль в Геленджик

На фестиваль в Геленджик приехали музыканты из США, Италии и многих других стран

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Светлана Вовк. В бархатный сезон в одном из самых красивых городов российского курортного юга прошел II Международный джазовый фестиваль "Геленджик — Молодое". Удивительно, но во время санкций, отмен и запретов со стороны Запада сюда приехали известные музыканты из США, Италии и других стран. Получилось практически второе "Интервидение" — по эмоциям не менее яркое, а по уровню участников даже, наверное, более крутое событие. От России на сцене — самые именитые исполнители в этом жанре: гениальный пианист Даниил Крамер, виртуозные Сергей Головня и Яков Окунь, феерический коллектив Imperialis Orchestra во главе с саксофонистом Тарасом Гусаровым. Зрители снимали выступления на видео — такое нужно запомнить, зафиксировать, пересматривать и возвращаться в эту атмосферу праздника, творчества, необыкновенного единения и добра.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Открыл фестиваль на суперсовременной, стильной концертной площадке "Геленджик Арена" Дмитрий Киселев — генеральный директор медиахолдинга "Россия сегодня", который является основателем бренда "Геленджик — Молодое".

"Добрый вечер, горожане, энтузиасты джаза и гости этого неповторимого, роскошнейшего города в мире. В эти трудные времена мы не отказываемся от такой роскоши, как музыка. И наши бойцы на СВО — они же и защищают такой образ жизни, эти ценности. Они защищают наших музыкантов и тех, кто их слушает. Вернутся ребята — и тоже будут сами играть и слушать. Они защищают российский мир, и мы сейчас в Геленджике представляем его прелестную сторону, — обратился он к зрителям. — Сегодня будут выступать музыканты из России, Китая, США, Бразилии, Индии, Италии, Кубы. Посмотрите, они представляют реальное мировое большинство".

Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселёв на II Международном джазовом фестивале Геленджик-молодое

Открыл фестиваль на суперсовременной, стильной концертной площадке "Геленджик Арена" Дмитрий Киселев — генеральный директор медиахолдинга "Россия сегодня", который является основателем бренда "Геленджик — Молодое".

"Добрый вечер, горожане, энтузиасты джаза и гости этого неповторимого, роскошнейшего города в мире. В эти трудные времена мы не отказываемся от такой роскоши, как музыка. И наши бойцы на СВО — они же и защищают такой образ жизни, эти ценности. Они защищают наших музыкантов и тех, кто их слушает. Вернутся ребята — и тоже будут сами играть и слушать. Они защищают российский мир, и мы сейчас в Геленджике представляем его прелестную сторону, — обратился он к зрителям. — Сегодня будут выступать музыканты из России, Китая, США, Бразилии, Индии, Италии, Кубы. Посмотрите, они представляют реальное мировое большинство".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 20
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Дмитрий Константинович рассказал, что исполнители добирались до места события не без проблем. Например, самолет, на борту которого был итальянец, вместо того чтобы сесть в Москве, приземлился в Саратове. Кто-то из участников не мог долго вылететь из Турции.

"Процесс создания команды начался за несколько дней до фестиваля — для того, чтобы поддержать друг друга, создать эту джазовую семью. Удалось прекрасно! И сейчас они все вместе играют, чтобы показать, сколь слаженно могли бы играть и политики, правительства всего мира ради того, чтобы создавать прекрасное. Потому что Россия и мы все здесь, безусловно, за мир, но мир справедливый. Потому что несправедливого мира Россия не потерпит", — подчеркнул гендиректор медиахолдинга.

Выступление коллектива International Jazz Ensemble Якова Окуня на II Международном джазовом фестивале Геленджик-молодое

Дмитрий Константинович рассказал, что исполнители добирались до места события не без проблем. Например, самолет, на борту которого был итальянец, вместо того чтобы сесть в Москве, приземлился в Саратове. Кто-то из участников не мог долго вылететь из Турции.

"Процесс создания команды начался за несколько дней до фестиваля — для того, чтобы поддержать друг друга, создать эту джазовую семью. Удалось прекрасно! И сейчас они все вместе играют, чтобы показать, сколь слаженно могли бы играть и политики, правительства всего мира ради того, чтобы создавать прекрасное. Потому что Россия и мы все здесь, безусловно, за мир, но мир справедливый. Потому что несправедливого мира Россия не потерпит", — подчеркнул гендиректор медиахолдинга.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 20
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Первым выступил оркестр Государственного морского университета имени адмирала Ушакова под руководством Руслана Черкезова. Великолепные музыканты в красивой белой форме стали символом Вооруженных сил России, которые сейчас борются за тот самый справедливый мир.

Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселёв, ведущие фестиваля Сандра Фракенберг и Эрнест Мацкявичюс (слева направо на втором плане) на II Международном джазовом фестивале Геленджик-молодое

Первым выступил оркестр Государственного морского университета имени адмирала Ушакова под руководством Руслана Черкезова. Великолепные музыканты в красивой белой форме стали символом Вооруженных сил России, которые сейчас борются за тот самый справедливый мир.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 20
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Затем на сцену выходили артисты из России, США, Италии, Индии, Бразилии, Кубы и Китая. Вели концерт Эрнест Мацкявичюс и певица Сандра Фракенберг.

Певица Сандра Фракенберг выступает на II Международном джазовом фестивале Геленджик-молодое

Затем на сцену выходили артисты из России, США, Италии, Индии, Бразилии, Кубы и Китая. Вели концерт Эрнест Мацкявичюс и певица Сандра Фракенберг.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
4 из 20
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Специально для фестиваля "Геленджик — Молодое" пианист Яков Окунь представил совместную программу с зарубежными музыкантами и российскими саксофонистами Сергеем Головней, Андреем Красильниковым и Романом Соколовым. А вокальное соло исполнила Сандра Фракенберг.

Сергей Головня (саксофон) выступает на II Международном джазовом фестивале Геленджик-молодое

Специально для фестиваля "Геленджик — Молодое" пианист Яков Окунь представил совместную программу с зарубежными музыкантами и российскими саксофонистами Сергеем Головней, Андреем Красильниковым и Романом Соколовым. А вокальное соло исполнила Сандра Фракенберг.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 20
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Для иностранных участников, конечно, устроили экскурсионную программу — в Геленджике есть чем развлечь и заинтересовать гостей.

"Мы увидели Черное море, посетили виноградники, которые оказались невероятно красивыми, планируем попробовать местное вино. Потом у нас была потрясающая вечеринка", — поделился впечатлениями индийский музыкант Rajeev Raja.

Участник индийского музыкального коллектива Rajeev Raja Combine Умеш Варбхуван (перкуссия) выступает на II Международном джазовом фестивале Геленджик-молодое

Для иностранных участников, конечно, устроили экскурсионную программу — в Геленджике есть чем развлечь и заинтересовать гостей.

"Мы увидели Черное море, посетили виноградники, которые оказались невероятно красивыми, планируем попробовать местное вино. Потом у нас была потрясающая вечеринка", — поделился впечатлениями индийский музыкант Rajeev Raja.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
6 из 20
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Гости фестиваля услышали, как можно соединить традиционную индийскую музыку с джазом. Это было необычно и ярко.

Rajeev Raja играл на флейте, которая как раз и придавала ориентальное звучание. Но, как признался артист, нужно прилагать усилия, чтобы ее не заглушали другие инструменты.

Участники индийского музыкального коллектива Rajeev Raja Combine Джон Джейдип Тирумалай (бас-гитара), Раджа Раджив (флейта) и Финикс Рамдас (скрипка) выступают на II Международном джазовом фестивале Геленджик-молодое

Гости фестиваля услышали, как можно соединить традиционную индийскую музыку с джазом. Это было необычно и ярко.

Rajeev Raja играл на флейте, которая как раз и придавала ориентальное звучание. Но, как признался артист, нужно прилагать усилия, чтобы ее не заглушали другие инструменты.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
7 из 20
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Китайский саксофонист Рени Бао (Quartet) тоже показал класс. Он исполняет американские оригинальные композиции середины прошлого века и считает важным не утерять именно такое звучание.

"В Китае все еще сложно с концертной деятельностью: люди после пандемии до сих пор предпочитают сидеть по домам. Надеюсь, это скоро изменится", — отметил джазмен.

Участник Рени Бао Quartet Рени Бао (вокал, саксофон) выступает на II Международном джазовом фестивале Геленджик-молодое

Китайский саксофонист Рени Бао (Quartet) тоже показал класс. Он исполняет американские оригинальные композиции середины прошлого века и считает важным не утерять именно такое звучание.

"В Китае все еще сложно с концертной деятельностью: люди после пандемии до сих пор предпочитают сидеть по домам. Надеюсь, это скоро изменится", — отметил джазмен.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
8 из 20
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Из-за вечерней прохлады некоторые зрители уже направились было к выходу. Но когда на сцене появился бразилец Жоандер Сантос, все вернулись обратно. Он разогрел публику в буквальном смысле слова — люди пританцовывали, подпевали, особенно легендарной Bésame Mucho.

Участник коллектива Brazil Cuba Music Revolution Жоандер Сантос (вокал, гитара) выступает на II Международном джазовом фестивале Геленджик-молодое

Из-за вечерней прохлады некоторые зрители уже направились было к выходу. Но когда на сцене появился бразилец Жоандер Сантос, все вернулись обратно. Он разогрел публику в буквальном смысле слова — люди пританцовывали, подпевали, особенно легендарной Bésame Mucho.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 20
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Ярчайшая звезда фестиваля — непревзойденный пианист Даниил Крамер. Он, как всегда, устроил целое отдельное шоу, общался с залом, тонко шутил. Попурри классики — Моцарт, Бетховен — в его джазовой обработке покорило всех.

Даниил Крамер (рояль) выступает на II Международном джазовом фестивале Геленджик-молодое

Ярчайшая звезда фестиваля — непревзойденный пианист Даниил Крамер. Он, как всегда, устроил целое отдельное шоу, общался с залом, тонко шутил. Попурри классики — Моцарт, Бетховен — в его джазовой обработке покорило всех.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
10 из 20
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Под аккомпанемент Даниила Крамера выступила певица Екатерина Готлиб. Получился отличный дуэт.

На пресс-конференции перед фестивалем Крамер сообщил о предстоящих гастролях по Европе, что тоже лишний раз подчеркивает: музыка не имеет границ, артисты и простые зрители не хотят запретов и отмен.

"Мы посетим четыре страны, представим разные программы", — уточнил джазмен.

Певица Екатерина Готлиб выступает на II Международном джазовом фестивале Геленджик-молодое

Под аккомпанемент Даниила Крамера выступила певица Екатерина Готлиб. Получился отличный дуэт.

На пресс-конференции перед фестивалем Крамер сообщил о предстоящих гастролях по Европе, что тоже лишний раз подчеркивает: музыка не имеет границ, артисты и простые зрители не хотят запретов и отмен.

"Мы посетим четыре страны, представим разные программы", — уточнил джазмен.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
11 из 20
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Знаменитый гитарист из США Марк Уитфилд не первый раз приезжает в Россию. По его словам, публика здесь отлично реагирует на его музыку, это поддерживает, вдохновляет артиста. На пресс-конференции его признали самым стильным участником — Марк единственный появился перед журналистами в красивом модном костюме.

Участник коллектива International Jazz Ensemble Марк Уитфилд выступает на II Международном джазовом фестивале Геленджик-молодое

Знаменитый гитарист из США Марк Уитфилд не первый раз приезжает в Россию. По его словам, публика здесь отлично реагирует на его музыку, это поддерживает, вдохновляет артиста. На пресс-конференции его признали самым стильным участником — Марк единственный появился перед журналистами в красивом модном костюме.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
12 из 20
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Молодая талантливая певица Сандра Фракенберг не скрывала, что очень волнуется. Но прекрасно справилась и с обязанностями ведущей, и с собственным выступлением.

Певица Сандра Фракенберг выступает на II Международном джазовом фестивале Геленджик-молодое

Молодая талантливая певица Сандра Фракенберг не скрывала, что очень волнуется. Но прекрасно справилась и с обязанностями ведущей, и с собственным выступлением.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
13 из 20
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Завершил фестиваль коллектив, который называют самым необычным в России, — Imperialis Orchestra. Его руководитель — саксофонист Тарас Гусаров — известен и как мастер художественного свиста. Он предложил публике с первых нот определить композицию, которую "насвистел". Это было необычное и блестящее исполнение "Одинокого пастуха" Джеймса Ласта.

Выступление коллектива International Jazz Ensemble на II Международном джазовом фестивале Геленджик-молодое

Завершил фестиваль коллектив, который называют самым необычным в России, — Imperialis Orchestra. Его руководитель — саксофонист Тарас Гусаров — известен и как мастер художественного свиста. Он предложил публике с первых нот определить композицию, которую "насвистел". Это было необычное и блестящее исполнение "Одинокого пастуха" Джеймса Ласта.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
14 из 20
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В оркестре все музыканты — звезды, которые покоряют публику не только мастерским исполнением, но и актерским талантом. Особенно выделяется скрипачка Ангелина Гвоздарева — она как будто проживает мелодии, показывает мини-спектакль.

Участница оркестра Imperialis Orchestra Ангелина Гвоздарева (скрипка) выступает на II Международном джазовом фестивале Геленджик-молодое

В оркестре все музыканты — звезды, которые покоряют публику не только мастерским исполнением, но и актерским талантом. Особенно выделяется скрипачка Ангелина Гвоздарева — она как будто проживает мелодии, показывает мини-спектакль.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
15 из 20
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

"Конечно, волнительно закрывать такой фестиваль. Общее впечатление во многом зависит от коллектива, выступающего в финале. Мы подготовили небольшой сюрприз — джем-сейшен с участием всех наших музыкантов", — сказал Тарас Гусаров.

Художественный руководитель оркестра Imperialis Orchestra Тарас Гусаров выступает на II Международном джазовом фестивале Геленджик-молодое

"Конечно, волнительно закрывать такой фестиваль. Общее впечатление во многом зависит от коллектива, выступающего в финале. Мы подготовили небольшой сюрприз — джем-сейшен с участием всех наших музыкантов", — сказал Тарас Гусаров.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
16 из 20
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Яркий праздник "Геленджик — Молодое" действительно завершился джем-сейшеном. Зрители аплодировали, многие встали и подтанцовывали.

Зрители на II Международном джазовом фестивале Геленджик-молодое

Яркий праздник "Геленджик — Молодое" действительно завершился джем-сейшеном. Зрители аплодировали, многие встали и подтанцовывали.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
17 из 20
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Все подпевали Сандре Фракенберг, которая по традиции фестиваля исполнила легендарную композицию "Дорогие мои москвичи" из репертуара Леонида Утесова.

Участник коллектива International Jazz Ensemble Марк Уитфилд (гитара) и певица Сандра Фракенберг во время пресс-подхода на II международном джазовом фестивале Геленджик-молодое

Все подпевали Сандре Фракенберг, которая по традиции фестиваля исполнила легендарную композицию "Дорогие мои москвичи" из репертуара Леонида Утесова.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
18 из 20
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

"Я думаю, что сюда, в Геленджик, будет приезжать все больше музыкантов, сцена будет становиться все лучше, а общественный резонанс будет все ярче. Очень надеюсь, что строящийся здесь винный город, так называемый Белый мыс, станет не только винной столицей, но и винным сердцем России, а в будущем вместит в себя серьезную площадку джазового фестиваля "Геленджик — Молодое", — отметил Дмитрий Киселев.

На фото: руководитель коллектива International Jazz Ensemble Яков Окунь (рояль) выступает на II Международном джазовом фестивале "Геленджик — Молодое".

Руководитель коллектива International Jazz Ensemble Яков Окунь (рояль) выступает на II Международном джазовом фестивале Геленджик-молодое

"Я думаю, что сюда, в Геленджик, будет приезжать все больше музыкантов, сцена будет становиться все лучше, а общественный резонанс будет все ярче. Очень надеюсь, что строящийся здесь винный город, так называемый Белый мыс, станет не только винной столицей, но и винным сердцем России, а в будущем вместит в себя серьезную площадку джазового фестиваля "Геленджик — Молодое", — отметил Дмитрий Киселев.

На фото: руководитель коллектива International Jazz Ensemble Яков Окунь (рояль) выступает на II Международном джазовом фестивале "Геленджик — Молодое".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
19 из 20
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Фестиваль джаза "Геленджик — Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые провели в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейный вдохновитель проекта — гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.

Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселёв (четвертый слева) на II Международном джазовом фестивале Геленджик-молодое

Фестиваль джаза "Геленджик — Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые провели в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейный вдохновитель проекта — гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
20 из 20
 
КультураФотоКультура-ВажноеКультураГеленджикФото - КультураДмитрий КиселевджазМузыкачто посмотретьСергей ГоловняЯков ОкуньДаниил КрамерРоссияИталияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала