Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
2025-09-25T23:02:00+03:00
республика крым
крымский мост
россия
общество
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении. Причины не назывались. Перекрыли движение в 22.48 мск.
