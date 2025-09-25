Рейтинг@Mail.ru
23:02 25.09.2025
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
республика крым
крымский мост
россия
общество
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении. Причины не назывались. Перекрыли движение в 22.48 мск.
республика крым
россия
республика крым, крымский мост, россия, общество
Республика Крым, Крымский мост, Россия, Общество

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Автомобильная пробка перед Крымским мостом. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.
Причины не назывались. Перекрыли движение в 22.48 мск.
В аэропорту Тамбова сняли ограничения на полеты
Вчера, 22:06
 
Республика КрымКрымский мостРоссияОбщество
 
 
