Мир без действия ДСНВ будет гораздо более опасным, заявил Песков

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мир без действия ДСНВ будет гораздо более опасным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Гораздо более опасный мир. Мир, чреватый действительно большими угрозами для стратегической стабильности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, что будет с миром, если в нем не будет действовать ДСНВ.

