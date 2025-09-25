https://ria.ru/20250925/dsnv-2044393637.html
Мир без действия ДСНВ будет гораздо более опасным, заявил Песков
2025-09-25T18:41:00+03:00
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мир без действия ДСНВ будет гораздо более опасным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Гораздо более опасный мир. Мир, чреватый действительно большими угрозами для стратегической стабильности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, что будет с миром, если в нем не будет действовать ДСНВ.
