Дрон сбросил взрывное устройство на дом в белгородском селе, погиб мужчина
Специальная военная операция на Украине
 
16:50 25.09.2025 (обновлено: 17:40 25.09.2025)
Дрон сбросил взрывное устройство на дом в белгородском селе, погиб мужчина
Дрон сбросил взрывное устройство на дом в белгородском селе, погиб мужчина - РИА Новости, 25.09.2025
Дрон сбросил взрывное устройство на дом в белгородском селе, погиб мужчина
Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на частный дом в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, погиб мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав РИА Новости, 25.09.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
БЕЛГОРОД, 25 сен — РИА Новости. Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на частный дом в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, погиб мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом погиб мужчина, который в момент атаки находился внутри. От полученных ранений он скончался на месте. &lt;…&gt; В результате этого целенаправленного удара дом уничтожен огнем", — написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам дронов.
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Дрон сбросил взрывное устройство на дом в белгородском селе, погиб мужчина

Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на дом в Новой Таволжанке, погиб мужчина

БЕЛГОРОД, 25 сен — РИА Новости. Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на частный дом в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, погиб мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом погиб мужчина, который в момент атаки находился внутри. От полученных ранений он скончался на месте. <…> В результате этого целенаправленного удара дом уничтожен огнем", — написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам дронов.
ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС-2
Вчера, 14:49
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
