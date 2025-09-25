https://ria.ru/20250925/dron-2044343101.html
Дрон сбросил взрывное устройство на дом в белгородском селе, погиб мужчина
Дрон сбросил взрывное устройство на дом в белгородском селе, погиб мужчина - РИА Новости, 25.09.2025
Дрон сбросил взрывное устройство на дом в белгородском селе, погиб мужчина
Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на частный дом в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, погиб мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T16:50:00+03:00
2025-09-25T16:50:00+03:00
2025-09-25T17:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg
БЕЛГОРОД, 25 сен — РИА Новости. Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на частный дом в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, погиб мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом погиб мужчина, который в момент атаки находился внутри. От полученных ранений он скончался на месте. <…> В результате этого целенаправленного удара дом уничтожен огнем", — написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам дронов.
https://ria.ru/20250925/aes-2044298370.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_283da9d348af8d4c8c2d836368968e50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Дрон сбросил взрывное устройство на дом в белгородском селе, погиб мужчина
Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на дом в Новой Таволжанке, погиб мужчина