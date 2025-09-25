Дрон сбросил взрывное устройство на дом в белгородском селе, погиб мужчина

https://ria.ru/20250925/dron-2044343101.html

Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на частный дом в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, погиб мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав РИА Новости, 25.09.2025

БЕЛГОРОД, 25 сен — РИА Новости. Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на частный дом в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, погиб мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом погиб мужчина, который в момент атаки находился внутри. От полученных ранений он скончался на месте. <…> В результате этого целенаправленного удара дом уничтожен огнем", — написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам дронов.

