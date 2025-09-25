Рейтинг@Mail.ru
Акция по высадке деревьев в честь Всемирного Дня легких прошла в Москве - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:04 25.09.2025 (обновлено: 21:05 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/drevo-2044431620.html
Акция по высадке деревьев в честь Всемирного Дня легких прошла в Москве
Акция по высадке деревьев в честь Всемирного Дня легких прошла в Москве - РИА Новости, 25.09.2025
Акция по высадке деревьев в честь Всемирного Дня легких прошла в Москве
Акция по высадке саженцев деревьев, посвященная Всемирному дню легких, прошла в Новой Москве, было высажено несколько тысяч молодых сосен, дубов и каштанов,... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T21:04:00+03:00
2025-09-25T21:05:00+03:00
деревья
москва
природа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044430783_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_295ef18fa0366ff14f9c86cbf005e3b4.jpg
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Акция по высадке саженцев деревьев, посвященная Всемирному дню легких, прошла в Новой Москве, было высажено несколько тысяч молодых сосен, дубов и каштанов, сообщает пресс-служба организатора мероприятия - АНО "Древо жизни". Новые деревья появились вблизи СНТ "Красная Пахра". В мероприятии также приняли участие Российское респираторное общество, волонтеры, школьники, общественные деятели, студенты и медики. "Сегодняшняя акция по высадке деревьев в ТиНАО - уже вторая за этот год, и мы рады, что наша общественная инициатива находит активную поддержку. Акция очень символична – леса по праву считаются легкими планеты. И мы хотим, чтобы они были чистыми и позволяли людям в буквальном смысле слова дышать полной грудью! А рассказать о том, как правильно заботиться о своем здоровье, мы пригласили представителей медицинского сообщества. Пульмонологи, терапевты и педиатры поделились правилами здорового образа жизни. И, конечно, сами посадили молодые саженцы сосны, дуба и каштана", – приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Древо жизни" Алексея Рудакова. Президент Российского респираторного общества, главный внештатный специалист пульмонолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Белевский рассказал о важности прогулок на свежем воздухе для людей, особенно для тех, кто перенес заболевание легких. "Лучшей реабилитацией и профилактикой становится здоровый образ жизни, придерживаться которого должны все. Проходить в день нужно не менее четырех километров. Тем более, что в последние годы в Москве развиваются зеленые зоны, в которых можно провести тренировки на свежем воздухе или просто погулять", – подчеркнул эксперт, слова которого приводит пресс-служба. Белевский отметил, что такие зеленые зоны, как только что созданная, способствуют восстановлению здоровья легких и всего организма. Знаменитый футболист, вратарь и капитан команды ЦСКА Игорь Акинфеев подчеркнул важность привлечения все большего числа людей к таким акциям. "Во-первых, лес это наше все, как все знают, это наши легкие. Хотелось бы, чтобы было намного больше таких акций. И, конечно, хочется, чтобы никто не трогал наш лес. "Древо жизни" меня позвало и я с удовольствием откликнулся. Это на самом деле прекрасно - посмотрите, сколько счастливых людей, которые пришли поддержать эту акцию!" - сказал он. Актер театра и кино Сергей Чирков, также принявший участие в высадке саженцев, считает, что устраивать такие акции для горожан просто необходимо. "Говорят, что каждый мужчина должен в этой жизни построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Я, наверное, в четвертый раз участвую в подобного рода мероприятиях, поэтому в этом смысле я план перевыполнил. На самом деле, очень здорово, что мы можем своими руками помочь восстановиться лесам. В условиях мегаполиса и крупных городов это особенно ощутимо, поэтому такие акции просто необходимы", – сказал Чирков. Как отметила руководитель проектов АНО "Древо жизни" Анастасия Кузнецова, уже в следующем году акцию планируют расширить на другие регионы страны, чтобы совместными усилиями привлечь внимание к важности сохранения и приумножения лесов, обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, животных и растений. "Принять участие в наших акциях и внести свой вклад в создание благоприятной окружающей среды и сокращение своего углеродного следа может любой желающий", – добавила Кузнецова.
https://ria.ru/20250909/kareliya-2040620298.html
https://ria.ru/20250814/drevo--2035075230.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044430783_36:0:605:427_1920x0_80_0_0_ec2d4a2348697f1cb6a4b85936c0f07c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
деревья, москва, природа
Деревья, Москва, природа
Акция по высадке деревьев в честь Всемирного Дня легких прошла в Москве

Молодые сосны, дубы и каштаны высадили в рамках экоакции в Новой Москве

© Фото : предоставлено пресс-центром АНО "Древо жизни"Акция по высадке саженцев деревьев
Акция по высадке саженцев деревьев - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Фото : предоставлено пресс-центром АНО "Древо жизни"
Акция по высадке саженцев деревьев
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Акция по высадке саженцев деревьев, посвященная Всемирному дню легких, прошла в Новой Москве, было высажено несколько тысяч молодых сосен, дубов и каштанов, сообщает пресс-служба организатора мероприятия - АНО "Древо жизни".
Новые деревья появились вблизи СНТ "Красная Пахра". В мероприятии также приняли участие Российское респираторное общество, волонтеры, школьники, общественные деятели, студенты и медики.
Представители Древа жизни высадили 5 тысяч сеянцев сосны в Карелии - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Представители "Древа жизни" высадили 5 тысяч сеянцев сосны в Карелии
9 сентября, 10:57
"Сегодняшняя акция по высадке деревьев в ТиНАО - уже вторая за этот год, и мы рады, что наша общественная инициатива находит активную поддержку. Акция очень символична – леса по праву считаются легкими планеты. И мы хотим, чтобы они были чистыми и позволяли людям в буквальном смысле слова дышать полной грудью! А рассказать о том, как правильно заботиться о своем здоровье, мы пригласили представителей медицинского сообщества. Пульмонологи, терапевты и педиатры поделились правилами здорового образа жизни. И, конечно, сами посадили молодые саженцы сосны, дуба и каштана", – приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Древо жизни" Алексея Рудакова.
Президент Российского респираторного общества, главный внештатный специалист пульмонолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Белевский рассказал о важности прогулок на свежем воздухе для людей, особенно для тех, кто перенес заболевание легких.
"Лучшей реабилитацией и профилактикой становится здоровый образ жизни, придерживаться которого должны все. Проходить в день нужно не менее четырех километров. Тем более, что в последние годы в Москве развиваются зеленые зоны, в которых можно провести тренировки на свежем воздухе или просто погулять", – подчеркнул эксперт, слова которого приводит пресс-служба.
Белевский отметил, что такие зеленые зоны, как только что созданная, способствуют восстановлению здоровья легких и всего организма.
Знаменитый футболист, вратарь и капитан команды ЦСКА Игорь Акинфеев подчеркнул важность привлечения все большего числа людей к таким акциям. "Во-первых, лес это наше все, как все знают, это наши легкие. Хотелось бы, чтобы было намного больше таких акций. И, конечно, хочется, чтобы никто не трогал наш лес. "Древо жизни" меня позвало и я с удовольствием откликнулся. Это на самом деле прекрасно - посмотрите, сколько счастливых людей, которые пришли поддержать эту акцию!" - сказал он.
Актер театра и кино Сергей Чирков, также принявший участие в высадке саженцев, считает, что устраивать такие акции для горожан просто необходимо.
"Говорят, что каждый мужчина должен в этой жизни построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Я, наверное, в четвертый раз участвую в подобного рода мероприятиях, поэтому в этом смысле я план перевыполнил. На самом деле, очень здорово, что мы можем своими руками помочь восстановиться лесам. В условиях мегаполиса и крупных городов это особенно ощутимо, поэтому такие акции просто необходимы", – сказал Чирков.
Как отметила руководитель проектов АНО "Древо жизни" Анастасия Кузнецова, уже в следующем году акцию планируют расширить на другие регионы страны, чтобы совместными усилиями привлечь внимание к важности сохранения и приумножения лесов, обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, животных и растений.
"Принять участие в наших акциях и внести свой вклад в создание благоприятной окружающей среды и сокращение своего углеродного следа может любой желающий", – добавила Кузнецова.
Древо жизни - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
"Древо жизни" высадит в сентябре-ноябре более миллиона деревьев в регионах
14 августа, 10:00
 
ДеревьяМоскваприрода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала