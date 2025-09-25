https://ria.ru/20250925/drevo-2044431620.html

Акция по высадке деревьев в честь Всемирного Дня легких прошла в Москве

Акция по высадке деревьев в честь Всемирного Дня легких прошла в Москве

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Акция по высадке саженцев деревьев, посвященная Всемирному дню легких, прошла в Новой Москве, было высажено несколько тысяч молодых сосен, дубов и каштанов, сообщает пресс-служба организатора мероприятия - АНО "Древо жизни". Новые деревья появились вблизи СНТ "Красная Пахра". В мероприятии также приняли участие Российское респираторное общество, волонтеры, школьники, общественные деятели, студенты и медики. "Сегодняшняя акция по высадке деревьев в ТиНАО - уже вторая за этот год, и мы рады, что наша общественная инициатива находит активную поддержку. Акция очень символична – леса по праву считаются легкими планеты. И мы хотим, чтобы они были чистыми и позволяли людям в буквальном смысле слова дышать полной грудью! А рассказать о том, как правильно заботиться о своем здоровье, мы пригласили представителей медицинского сообщества. Пульмонологи, терапевты и педиатры поделились правилами здорового образа жизни. И, конечно, сами посадили молодые саженцы сосны, дуба и каштана", – приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Древо жизни" Алексея Рудакова. Президент Российского респираторного общества, главный внештатный специалист пульмонолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Белевский рассказал о важности прогулок на свежем воздухе для людей, особенно для тех, кто перенес заболевание легких. "Лучшей реабилитацией и профилактикой становится здоровый образ жизни, придерживаться которого должны все. Проходить в день нужно не менее четырех километров. Тем более, что в последние годы в Москве развиваются зеленые зоны, в которых можно провести тренировки на свежем воздухе или просто погулять", – подчеркнул эксперт, слова которого приводит пресс-служба. Белевский отметил, что такие зеленые зоны, как только что созданная, способствуют восстановлению здоровья легких и всего организма. Знаменитый футболист, вратарь и капитан команды ЦСКА Игорь Акинфеев подчеркнул важность привлечения все большего числа людей к таким акциям. "Во-первых, лес это наше все, как все знают, это наши легкие. Хотелось бы, чтобы было намного больше таких акций. И, конечно, хочется, чтобы никто не трогал наш лес. "Древо жизни" меня позвало и я с удовольствием откликнулся. Это на самом деле прекрасно - посмотрите, сколько счастливых людей, которые пришли поддержать эту акцию!" - сказал он. Актер театра и кино Сергей Чирков, также принявший участие в высадке саженцев, считает, что устраивать такие акции для горожан просто необходимо. "Говорят, что каждый мужчина должен в этой жизни построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Я, наверное, в четвертый раз участвую в подобного рода мероприятиях, поэтому в этом смысле я план перевыполнил. На самом деле, очень здорово, что мы можем своими руками помочь восстановиться лесам. В условиях мегаполиса и крупных городов это особенно ощутимо, поэтому такие акции просто необходимы", – сказал Чирков. Как отметила руководитель проектов АНО "Древо жизни" Анастасия Кузнецова, уже в следующем году акцию планируют расширить на другие регионы страны, чтобы совместными усилиями привлечь внимание к важности сохранения и приумножения лесов, обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, животных и растений. "Принять участие в наших акциях и внести свой вклад в создание благоприятной окружающей среды и сокращение своего углеродного следа может любой желающий", – добавила Кузнецова.

