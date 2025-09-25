Рейтинг@Mail.ru
В Донецке прогремели взрывы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:28 25.09.2025 (обновлено: 23:29 25.09.2025)
В Донецке прогремели взрывы
В Донецке прогремели взрывы - РИА Новости, 25.09.2025
В Донецке прогремели взрывы
Три взрыва прогремели в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.09.2025
специальная военная операция на украине
донецк
россия
донецкая народная республика
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Три взрыва прогремели в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.Взрывы в небе были слышны в разных районах города.В небе видны украинские беспилотники самолетного типа, слышен характерный звук пролетающих БПЛА на двигателе внутреннего сгорания.
донецк
россия
донецкая народная республика
донецк, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Россия, Донецкая Народная Республика
В Донецке прогремели взрывы

В Донецке прогремели три взрыва

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Укрытие
Укрытие - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Укрытие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Три взрыва прогремели в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
Взрывы в небе были слышны в разных районах города.
В небе видны украинские беспилотники самолетного типа, слышен характерный звук пролетающих БПЛА на двигателе внутреннего сгорания.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.09.2025
Вчера, 14:05
 
Специальная военная операция на Украине
Донецк
Россия
Донецкая Народная Республика
 
 
