В Донецке прогремели взрывы

Три взрыва прогремели в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.

2025-09-25T23:28:00+03:00

2025-09-25T23:28:00+03:00

2025-09-25T23:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецк

россия

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg

ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Три взрыва прогремели в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.Взрывы в небе были слышны в разных районах города.В небе видны украинские беспилотники самолетного типа, слышен характерный звук пролетающих БПЛА на двигателе внутреннего сгорания.

2025

