В Донецке прогремели взрывы
2025-09-25T23:28:00+03:00
2025-09-25T23:28:00+03:00
2025-09-25T23:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
россия
донецкая народная республика
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Три взрыва прогремели в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.Взрывы в небе были слышны в разных районах города.В небе видны украинские беспилотники самолетного типа, слышен характерный звук пролетающих БПЛА на двигателе внутреннего сгорания.
донецк
россия
донецкая народная республика
