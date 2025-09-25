https://ria.ru/20250925/dodon-2044283506.html

Додон призвал не оставлять безнаказанными репрессии против оппозиции

Додон призвал не оставлять безнаказанными репрессии против оппозиции - РИА Новости, 25.09.2025

Додон призвал не оставлять безнаказанными репрессии против оппозиции

Репрессии партии "Действие и солидарность" против оппозиции в Молдавии и издевательство над народом не должны оставаться безнаказанными, заявил экс-президент,... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T14:07:00+03:00

2025-09-25T14:07:00+03:00

2025-09-25T14:07:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

игорь додон

майя санду

евгения гуцул

sputnik молдова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913134353_0:74:2684:1584_1920x0_80_0_0_7b776af31c2f96df04a34dbd102408be.png

КИШИНЕВ, 25 сен - РИА Новости. Репрессии партии "Действие и солидарность" против оппозиции в Молдавии и издевательство над народом не должны оставаться безнаказанными, заявил экс-президент, один из лидеров патриотического блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Игорь Додон. "Мы живём в диктаторском государстве Майи Санду и "жёлтой чумы" (цвет партии "Действие и солидарность" - ред.). У власти в Молдавии находится организованная преступная группировка, которая боится народа и хочет любой ценой остаться у "кормушки". Их репрессии и издевательство над людьми не должны остаться безнаказанными", - заявил Додон на брифинге. По его словам, на данном этапе граждане могут наказать власть только своими голосами. "После выборов будут и другие этапы - в соответствии с уголовным кодексом. Мы должны доказать, что мы не "быдло", как они нас называют. Голос народа сильнее диктатуры", - подчеркнул Додон. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250924/moldavija-2043891458.html

https://ria.ru/20250925/moldavija-2044203312.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, игорь додон, майя санду, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец, парламентские выборы в молдавии