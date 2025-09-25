Додон призвал не оставлять безнаказанными репрессии против оппозиции
Додон: репрессии властей Молдавии не должны оставаться безнаказанными
Игорь Додон
КИШИНЕВ, 25 сен - РИА Новости. Репрессии партии "Действие и солидарность" против оппозиции в Молдавии и издевательство над народом не должны оставаться безнаказанными, заявил экс-президент, один из лидеров патриотического блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Игорь Додон.
"Мы живём в диктаторском государстве Майи Санду и "жёлтой чумы" (цвет партии "Действие и солидарность" - ред.). У власти в Молдавии находится организованная преступная группировка, которая боится народа и хочет любой ценой остаться у "кормушки". Их репрессии и издевательство над людьми не должны остаться безнаказанными", - заявил Додон на брифинге.
По его словам, на данном этапе граждане могут наказать власть только своими голосами. "После выборов будут и другие этапы - в соответствии с уголовным кодексом. Мы должны доказать, что мы не "быдло", как они нас называют. Голос народа сильнее диктатуры", - подчеркнул Додон.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.