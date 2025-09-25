https://ria.ru/20250925/direktor-2044340763.html
Новый директор "Фонда борьбы с коррупцией"* внесен в список террористов
2025-09-25T16:43:00+03:00
2025-09-25T16:43:00+03:00
2025-09-25T16:44:00+03:00
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Новый директор "Фонда борьбы с коррупцией"* (признан в России экстремистским и ликвидирован) Владислав Романцов** внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Романцов Владислав Евгеньевич**, 02.03.1995 года рождения, город Фрязино Московской области", - говорится в перечне. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не относятся к уплате налогов, зарплат и возмещению ущерба.* Признан в России экстремистским и ликвидирован.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
