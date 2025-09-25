Рейтинг@Mail.ru
Новый директор "Фонда борьбы с коррупцией"* внесен в список террористов
16:43 25.09.2025 (обновлено: 16:44 25.09.2025)
Новый директор "Фонда борьбы с коррупцией"* внесен в список террористов
Новый директор "Фонда борьбы с коррупцией"* (признан в России экстремистским и ликвидирован) Владислав Романцов** внесен в перечень террористов и экстремистов в РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Новый директор "Фонда борьбы с коррупцией"* (признан в России экстремистским и ликвидирован) Владислав Романцов** внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Романцов Владислав Евгеньевич**, 02.03.1995 года рождения, город Фрязино Московской области", - говорится в перечне. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не относятся к уплате налогов, зарплат и возмещению ущерба.* Признан в России экстремистским и ликвидирован.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
Новый директор "Фонда борьбы с коррупцией"* внесен в список террористов

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Новый директор "Фонда борьбы с коррупцией"* (признан в России экстремистским и ликвидирован) Владислав Романцов** внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Романцов Владислав Евгеньевич**, 02.03.1995 года рождения, город Фрязино Московской области", - говорится в перечне.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не относятся к уплате налогов, зарплат и возмещению ущерба.
* Признан в России экстремистским и ликвидирован.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
