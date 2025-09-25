https://ria.ru/20250925/direktor-2044340763.html

Новый директор "Фонда борьбы с коррупцией"* внесен в список террористов

Новый директор "Фонда борьбы с коррупцией"* внесен в список террористов - РИА Новости, 25.09.2025

Новый директор "Фонда борьбы с коррупцией"* внесен в список террористов

Новый директор "Фонда борьбы с коррупцией"* (признан в России экстремистским и ликвидирован) Владислав Романцов** внесен в перечень террористов и экстремистов в РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T16:43:00+03:00

2025-09-25T16:43:00+03:00

2025-09-25T16:44:00+03:00

россия

фрязино

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

фонд борьбы с коррупцией

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027884866_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_079fe1482460e1676db394043fdbea0a.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Новый директор "Фонда борьбы с коррупцией"* (признан в России экстремистским и ликвидирован) Владислав Романцов** внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Романцов Владислав Евгеньевич**, 02.03.1995 года рождения, город Фрязино Московской области", - говорится в перечне. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не относятся к уплате налогов, зарплат и возмещению ущерба.* Признан в России экстремистским и ликвидирован.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.

https://ria.ru/20250813/rosfinmonitoring-2034916929.html

россия

фрязино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, фрязино, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), фонд борьбы с коррупцией, общество