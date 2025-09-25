Рейтинг@Mail.ru
Россия и Доминикана настроены наращивать связи, заявил МИД - РИА Новости, 25.09.2025
00:40 25.09.2025
Россия и Доминикана настроены наращивать связи, заявил МИД
Россия и Доминикана настроены наращивать связи, заявил МИД - РИА Новости, 25.09.2025
Россия и Доминикана настроены наращивать связи, заявил МИД
Министры иностранных дел РФ и Доминиканской Республики Сергей Лавров и Роберто Альварес выразили заинтересованность двух стран наращивать связи, говорится в... РИА Новости, 25.09.2025
в мире
россия
сергей лавров
оон
доминикана
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Доминиканской Республики Сергей Лавров и Роберто Альварес выразили заинтересованность двух стран наращивать связи, говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи, которая прошла "на полях" недели высокого уровня ГА ООН. "В конструктивном и дружественном ключе главы внешнеполитических ведомств провели обмен мнениями по актуальным аспектам двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в сообщении МИД РФ. На встрече была отмечена "взаимная заинтересованность в дальнейшем наращивании весомого потенциала российско-доминиканских связей".
в мире, россия, сергей лавров, оон, доминикана
В мире, Россия, Сергей Лавров, ООН, Доминикана
Россия и Доминикана настроены наращивать связи, заявил МИД

Лавров и Альварес обсудили укрепление связей России и Доминиканы

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Доминиканской Республики Сергей Лавров и Роберто Альварес выразили заинтересованность двух стран наращивать связи, говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи, которая прошла "на полях" недели высокого уровня ГА ООН.
"В конструктивном и дружественном ключе главы внешнеполитических ведомств провели обмен мнениями по актуальным аспектам двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в сообщении МИД РФ.
На встрече была отмечена "взаимная заинтересованность в дальнейшем наращивании весомого потенциала российско-доминиканских связей".
В миреРоссияСергей ЛавровООНДоминикана
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
