Россия и Доминикана настроены наращивать связи, заявил МИД
Россия и Доминикана настроены наращивать связи, заявил МИД - РИА Новости, 25.09.2025
Россия и Доминикана настроены наращивать связи, заявил МИД
Министры иностранных дел РФ и Доминиканской Республики Сергей Лавров и Роберто Альварес выразили заинтересованность двух стран наращивать связи, говорится в... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T00:40:00+03:00
2025-09-25T00:40:00+03:00
2025-09-25T00:40:00+03:00
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Доминиканской Республики Сергей Лавров и Роберто Альварес выразили заинтересованность двух стран наращивать связи, говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи, которая прошла "на полях" недели высокого уровня ГА ООН. "В конструктивном и дружественном ключе главы внешнеполитических ведомств провели обмен мнениями по актуальным аспектам двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в сообщении МИД РФ. На встрече была отмечена "взаимная заинтересованность в дальнейшем наращивании весомого потенциала российско-доминиканских связей".
