Зампред ЦБ рассказал, от чего зависит срок службы денег

07:21 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Срока годности у бумажных купюр нет: если они не загрязнились, не имеют механических повреждений, надрывов, надписей или пятен, то они пригодны к обращению, независимо от того, когда были выпущены, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка России Сергей Белов.
"Каждая банкнота проживает свою жизнь. Как такового срока годности нет. То есть, если банкнота не загрязнилась, не имеет механических повреждений, надрывов, надписей или пятен, то она пригодна к обращению, независимо от того, когда она была выпущена и когда поступила в оборот", - рассказал он.
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
В ЦБ высказались об идее введения банкнот нового номинала
Вчера, 05:36
Белов отметил, что в среднем срок службы банкнот низких номиналов – 50 и 100 рублей – составляет не менее 3 лет, а банкнот в 2000 и 5000 рублей – не менее 10 лет, но все зависит от условий обращения, поэтому срок жизни конкретной купюры может отличаться.
"Он зависит от многих факторов, объективных и субъективных. К объективным можно отнести свойство бумаги: ее способность выдерживать многократные изгибы, смятия, растяжения, а также ее устойчивость к перепадам температуры", - сказал зампред ЦБ.
Белов отметил, что на срок службы купюры также влияет обстановка, где люди расплачиваются. "Одно дело – касса супермаркета, другое – рыночные торговые ряды. Надо учитывать и скорость обращения банкнот – количество транзакций за определенный период времени. Чем этот показатель выше, тем быстрее изнашивается банкнота", - добавил он.
Пачки с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
В ЦБ прокомментировали идею разместить российский флаг на новых банкнотах
7 апреля, 09:25
Субъективный фактор – это, прежде всего, личное отношение каждого из нас к наличным деньгам, подчеркнул зампред ЦБ. "Кто-то относится с особым пиететом, разглаживает все замятые уголки, аккуратно раскладывает в кошельке, а кто-то наоборот обращается с купюрами небрежно, может скомкать или сделать на ней пометки или зарисовки. Случается, что стирают вещи и забывают достать из карманов деньги. Чаще всего после стирки банкноты уже не подлежат восстановлению, их жизнь на этом заканчивается", - добавил он.
Белов рассказал, что для продления срока службы банкнот и защиты от загрязнений они покрываются специальным защитным лаком. Прежде всего это касается купюр мелкого номинала, которые чаще всего используются. Также в бумагу добавляется специальный биоцидный препарат, который придает банкнотам антимикробные свойства.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
ЦБ объяснил, почему в России не будут выпускать пластиковые купюры
28 февраля, 16:07
 
ЭкономикаСергей БеловЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
