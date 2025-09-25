https://ria.ru/20250925/dengi-2044164086.html

Финансист назвала способ сберечь деньги при крахе любой валюты

Финансист назвала способ сберечь деньги при крахе любой валюты - РИА Новости, 25.09.2025

Финансист назвала способ сберечь деньги при крахе любой валюты

Доллар и евро уже не могут быть безальтернативным инструментом для хранения сбережений. Как правильно диверсифицировать активы и спастись от валютных рисков,... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T02:15:00+03:00

2025-09-25T02:15:00+03:00

2025-09-25T03:57:00+03:00

оаэ

рэу имени г. в. плеханова

экономика

россия

рубль

доллар

эльмира асяева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945259529_0:259:3076:1989_1920x0_80_0_0_f2f8650e0dc98f95129995abb9988285.jpg

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Доллар и евро уже не могут быть безальтернативным инструментом для хранения сбережений. Как правильно диверсифицировать активы и спастись от валютных рисков, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева.По ее словам, санкционные ограничения и дефицит традиционных резервных валют заставляет задумываться о том, чтобы переложить часть средств в дружественные валюты. Это наиболее доступный способ“Юань, рупия, лира, дирхам ОАЭ обеспечивают диверсификацию валютной корзины, хотя их волатильность может превышать доллар и евро. Важно учитывать корреляцию этих валют с рублем и экономическими циклами стран-эмитентов”, — отметила финансист.Вложения в драгметаллы также могут защитить от инфляции. Еще одна альтернатива — товарные активы и недвижимость, но они имеют свои риски, заключила Асяева.

https://ria.ru/20250917/dengi-2042358617.html

https://ria.ru/20250915/karty-2041934357.html

оаэ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оаэ, рэу имени г. в. плеханова, экономика, россия, рубль, доллар, эльмира асяева