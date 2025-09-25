Рейтинг@Mail.ru
Финансист назвала способ сберечь деньги при крахе любой валюты
02:15 25.09.2025 (обновлено: 03:57 25.09.2025)
Финансист назвала способ сберечь деньги при крахе любой валюты
Финансист назвала способ сберечь деньги при крахе любой валюты - РИА Новости, 25.09.2025
Финансист назвала способ сберечь деньги при крахе любой валюты
Доллар и евро уже не могут быть безальтернативным инструментом для хранения сбережений. Как правильно диверсифицировать активы и спастись от валютных рисков,... РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Доллар и евро уже не могут быть безальтернативным инструментом для хранения сбережений. Как правильно диверсифицировать активы и спастись от валютных рисков, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева.По ее словам, санкционные ограничения и дефицит традиционных резервных валют заставляет задумываться о том, чтобы переложить часть средств в дружественные валюты. Это наиболее доступный способ“Юань, рупия, лира, дирхам ОАЭ обеспечивают диверсификацию валютной корзины, хотя их волатильность может превышать доллар и евро. Важно учитывать корреляцию этих валют с рублем и экономическими циклами стран-эмитентов”, — отметила финансист.Вложения в драгметаллы также могут защитить от инфляции. Еще одна альтернатива — товарные активы и недвижимость, но они имеют свои риски, заключила Асяева.
оаэ, рэу имени г. в. плеханова, экономика, россия, рубль, доллар, эльмира асяева
ОАЭ, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Экономика, Россия, Рубль, Доллар, Эльмира Асяева
Финансист назвала способ сберечь деньги при крахе любой валюты

Финансист Асяева посоветовала диверсифицировать активы с помощью юаня и рупии

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Доллар и евро уже не могут быть безальтернативным инструментом для хранения сбережений. Как правильно диверсифицировать активы и спастись от валютных рисков, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева.
По ее словам, санкционные ограничения и дефицит традиционных резервных валют заставляет задумываться о том, чтобы переложить часть средств в дружественные валюты. Это наиболее доступный способ
“Юань, рупия, лира, дирхам ОАЭ обеспечивают диверсификацию валютной корзины, хотя их волатильность может превышать доллар и евро. Важно учитывать корреляцию этих валют с рублем и экономическими циклами стран-эмитентов”, — отметила финансист.
Вложения в драгметаллы также могут защитить от инфляции. Еще одна альтернатива — товарные активы и недвижимость, но они имеют свои риски, заключила Асяева.
ОАЭРЭУ имени Г. В. ПлехановаЭкономикаРоссияРубльДолларЭльмира Асяева
 
 
