https://ria.ru/20250925/dengi-2044164086.html
Финансист назвала способ сберечь деньги при крахе любой валюты
Финансист назвала способ сберечь деньги при крахе любой валюты - РИА Новости, 25.09.2025
Финансист назвала способ сберечь деньги при крахе любой валюты
Доллар и евро уже не могут быть безальтернативным инструментом для хранения сбережений. Как правильно диверсифицировать активы и спастись от валютных рисков,... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T02:15:00+03:00
2025-09-25T02:15:00+03:00
2025-09-25T03:57:00+03:00
оаэ
рэу имени г. в. плеханова
экономика
россия
рубль
доллар
эльмира асяева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945259529_0:259:3076:1989_1920x0_80_0_0_f2f8650e0dc98f95129995abb9988285.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Доллар и евро уже не могут быть безальтернативным инструментом для хранения сбережений. Как правильно диверсифицировать активы и спастись от валютных рисков, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева.По ее словам, санкционные ограничения и дефицит традиционных резервных валют заставляет задумываться о том, чтобы переложить часть средств в дружественные валюты. Это наиболее доступный способ“Юань, рупия, лира, дирхам ОАЭ обеспечивают диверсификацию валютной корзины, хотя их волатильность может превышать доллар и евро. Важно учитывать корреляцию этих валют с рублем и экономическими циклами стран-эмитентов”, — отметила финансист.Вложения в драгметаллы также могут защитить от инфляции. Еще одна альтернатива — товарные активы и недвижимость, но они имеют свои риски, заключила Асяева.
https://ria.ru/20250917/dengi-2042358617.html
https://ria.ru/20250915/karty-2041934357.html
оаэ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945259529_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_34e81d581f36982e94b0d7a446a753ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оаэ, рэу имени г. в. плеханова, экономика, россия, рубль, доллар, эльмира асяева
ОАЭ, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Экономика, Россия, Рубль, Доллар, Эльмира Асяева
Финансист назвала способ сберечь деньги при крахе любой валюты
Финансист Асяева посоветовала диверсифицировать активы с помощью юаня и рупии