Дело о нападении на медперсонал больницы в Иркутске передали в суд

08:06 25.09.2025
происшествия
иркутск
ленинский район
следственный комитет россии (ск рф)
ИРКУТСК, 25 сен - РИА Новости. Дело о нападении пациента с ножом на секретаря и заместителя главного врача больницы в Иркутске передали в суд для применения к обвиняемому мер медицинского характера, сообщает Иркутская областная прокуратура. Прокуратура Ленинского района Иркутска направила в суд уголовное дело о покушении на жизнь заместителя главного врача и секретаря медицинского учреждения. Инцидент произошел утром 3 июля. Вооруженный ножом пациент пришел в больницу №8 и напал на медперсонал. Он распылил в лицо заместителю главного врача и секретарю содержимое перцового баллончика и нанес женщинам ножевые ранения в область головы, шеи, рук. Пострадавших госпитализировали, им спасли жизнь благодаря оперативной и квалифицированной медпомощи. Подозреваемого 59-летнего мужчину задержали сотрудники полиции. СК расследовал уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности. "Уголовное дело направлено прокуратурой в Ленинский районный суд города Иркутска для применения мер медицинского характера с учетом заключения комиссии судебно-психиатрических экспертов", - говорится в сообщении. Известно, что ранее мужчина проходил принудительное лечение в областном психоневрологическом диспансере и является инвалидом.
иркутск
ленинский район
происшествия, иркутск, ленинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутск, Ленинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
ИРКУТСК, 25 сен - РИА Новости. Дело о нападении пациента с ножом на секретаря и заместителя главного врача больницы в Иркутске передали в суд для применения к обвиняемому мер медицинского характера, сообщает Иркутская областная прокуратура.
Прокуратура Ленинского района Иркутска направила в суд уголовное дело о покушении на жизнь заместителя главного врача и секретаря медицинского учреждения. Инцидент произошел утром 3 июля. Вооруженный ножом пациент пришел в больницу №8 и напал на медперсонал. Он распылил в лицо заместителю главного врача и секретарю содержимое перцового баллончика и нанес женщинам ножевые ранения в область головы, шеи, рук. Пострадавших госпитализировали, им спасли жизнь благодаря оперативной и квалифицированной медпомощи. Подозреваемого 59-летнего мужчину задержали сотрудники полиции. СК расследовал уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности.
"Уголовное дело направлено прокуратурой в Ленинский районный суд города Иркутска для применения мер медицинского характера с учетом заключения комиссии судебно-психиатрических экспертов", - говорится в сообщении.
Известно, что ранее мужчина проходил принудительное лечение в областном психоневрологическом диспансере и является инвалидом.
ПроисшествияИркутскЛенинский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
