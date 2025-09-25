https://ria.ru/20250925/daniya-2044289852.html

Посольство в Дании прокомментировало инциденты с БПЛА в аэропортах

Посольство в Дании прокомментировало инциденты с БПЛА в аэропортах - РИА Новости, 25.09.2025

Посольство в Дании прокомментировало инциденты с БПЛА в аэропортах

Инциденты с нарушениями работы аэропортов в Дании являются срежессированной провокацией, российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T14:29:00+03:00

2025-09-25T14:29:00+03:00

2025-09-25T14:30:00+03:00

в мире

дания

россия

копенгаген

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894232118_0:359:1538:1224_1920x0_80_0_0_4955d9b26680a2ef1b30ab8682a4d527.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Инциденты с нарушениями работы аэропортов в Дании являются срежессированной провокацией, российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к ним, заявили в посольстве России в Копенгагене."Очевидно, что инциденты с зафиксированными нарушениями работы датских аэропортов являются срежессированной провокацией. Несомненно, она будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны. Российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам", - говорится в комментарии посольства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250925/danija-2044237958.html

дания

россия

копенгаген

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, дания, россия, копенгаген