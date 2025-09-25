https://ria.ru/20250925/daniya-2044289852.html
Посольство в Дании прокомментировало инциденты с БПЛА в аэропортах
Посольство в Дании прокомментировало инциденты с БПЛА в аэропортах - РИА Новости, 25.09.2025
Посольство в Дании прокомментировало инциденты с БПЛА в аэропортах
Инциденты с нарушениями работы аэропортов в Дании являются срежессированной провокацией, российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в... РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Инциденты с нарушениями работы аэропортов в Дании являются срежессированной провокацией, российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к ним, заявили в посольстве России в Копенгагене."Очевидно, что инциденты с зафиксированными нарушениями работы датских аэропортов являются срежессированной провокацией. Несомненно, она будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны. Российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам", - говорится в комментарии посольства в Telegram-канале.
