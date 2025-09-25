Рейтинг@Mail.ru
Полиция Дании оценила ситуацию с беспилотниками в аэропорту - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:58 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/daniya-2044169492.html
Полиция Дании оценила ситуацию с беспилотниками в аэропорту
Полиция Дании оценила ситуацию с беспилотниками в аэропорту - РИА Новости, 25.09.2025
Полиция Дании оценила ситуацию с беспилотниками в аэропорту
Полиция Дании сообщила, что опасности для жителей или аэропорта датского города Ольборг из-за ситуации с беспилотниками в воздушном пространстве нет, передает... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T01:58:00+03:00
2025-09-25T01:58:00+03:00
в мире
дания
flightradar24
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588489618_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_a0e0eb57813384a26c8c2d6a4f38c0aa.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Полиция Дании сообщила, что опасности для жителей или аэропорта датского города Ольборг из-за ситуации с беспилотниками в воздушном пространстве нет, передает агентство Рейтер. Ранее сервис Flightradar24 сообщал, что аэропорт датского города Ольборг закрыт из-за "беспилотников в воздушном пространстве", три прибывающих самолета были перенаправлены в другие аэропорты. "По нашим оценкам, после того, как в аэропорту Ольборга были замечены беспилотники, опасности для жителей или аэропорта нет", - говорится в публикации со ссылкой на полицию Дании. По данным полиции Дании, было замечено более одного дрона. Информации о том, кто управляет беспилотниками, нет.
https://ria.ru/20250925/daniya-2044169176.html
https://ria.ru/20250924/litva-2043873241.html
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588489618_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_716c25e33cb8fe451ad85a54c2944c44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дания, flightradar24
В мире, Дания, Flightradar24
Полиция Дании оценила ситуацию с беспилотниками в аэропорту

Полиция Дании сообщила, что опасности для жителей Ольборга из-за дронов нет

© AP Photo / Polfoto/Mogens FlindtПолицейские в Копенгагене
Полицейские в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Polfoto/Mogens Flindt
Полицейские в Копенгагене. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Полиция Дании сообщила, что опасности для жителей или аэропорта датского города Ольборг из-за ситуации с беспилотниками в воздушном пространстве нет, передает агентство Рейтер.
Ранее сервис Flightradar24 сообщал, что аэропорт датского города Ольборг закрыт из-за "беспилотников в воздушном пространстве", три прибывающих самолета были перенаправлены в другие аэропорты.
Полицейский в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
В разных частях Дании появились беспилотники
01:46
"По нашим оценкам, после того, как в аэропорту Ольборга были замечены беспилотники, опасности для жителей или аэропорта нет", - говорится в публикации со ссылкой на полицию Дании.
По данным полиции Дании, было замечено более одного дрона. Информации о том, кто управляет беспилотниками, нет.
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
В Литве разрешили сбивать беспилотники
Вчера, 00:31
 
В миреДанияFlightradar24
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала