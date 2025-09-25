Полиция Дании оценила ситуацию с беспилотниками в аэропорту

https://ria.ru/20250925/daniya-2044169492.html
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Полиция Дании сообщила, что опасности для жителей или аэропорта датского города Ольборг из-за ситуации с беспилотниками в воздушном пространстве нет, передает агентство Рейтер. Ранее сервис Flightradar24 сообщал, что аэропорт датского города Ольборг закрыт из-за "беспилотников в воздушном пространстве", три прибывающих самолета были перенаправлены в другие аэропорты. "По нашим оценкам, после того, как в аэропорту Ольборга были замечены беспилотники, опасности для жителей или аэропорта нет", - говорится в публикации со ссылкой на полицию Дании. По данным полиции Дании, было замечено более одного дрона. Информации о том, кто управляет беспилотниками, нет.
