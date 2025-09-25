Рейтинг@Mail.ru
В разных частях Дании появились беспилотники
01:46 25.09.2025 (обновлено: 01:52 25.09.2025)
В разных частях Дании появились беспилотники
Полиция Дании сообщила о появлении беспилотников в разных частях страны, передает агентство Рейтер.
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Полиция Дании сообщила о появлении беспилотников в разных частях страны, передает агентство Рейтер."Мы также получаем уведомления о беспилотниках в других частях страны", - говорится в публикации со ссылкой на полицию.Ранее сервис Flightradar24 сообщал, что аэропорт датского города Ольборг закрыт из-за "беспилотников в воздушном пространстве", три прибывающих самолета были перенаправлены в другие аэропорты.
В разных частях Дании появились беспилотники

Полиция Дании сообщила о появлении беспилотников в разных частях страны

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Полиция Дании сообщила о появлении беспилотников в разных частях страны, передает агентство Рейтер.
"Мы также получаем уведомления о беспилотниках в других частях страны", - говорится в публикации со ссылкой на полицию.
Ранее сервис Flightradar24 сообщал, что аэропорт датского города Ольборг закрыт из-за "беспилотников в воздушном пространстве", три прибывающих самолета были перенаправлены в другие аэропорты.
