В разных частях Дании появились беспилотники

Полиция Дании сообщила о появлении беспилотников в разных частях страны, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Полиция Дании сообщила о появлении беспилотников в разных частях страны, передает агентство Рейтер."Мы также получаем уведомления о беспилотниках в других частях страны", - говорится в публикации со ссылкой на полицию.Ранее сервис Flightradar24 сообщал, что аэропорт датского города Ольборг закрыт из-за "беспилотников в воздушном пространстве", три прибывающих самолета были перенаправлены в другие аэропорты.

