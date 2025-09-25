Рейтинг@Mail.ru
Украинского артиста Данилко могут не впустить в Россию
05:47 25.09.2025 (обновлено: 05:50 25.09.2025)
Украинского артиста Данилко могут не впустить в Россию
Украинского артиста Данилко могут не впустить в Россию
Украинского артиста Андрея Данилко, более известного как Верка Сердючка, могут не впустить в РФ по имеющимся на это основаниям, следует из материалов российских РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Украинского артиста Андрея Данилко, более известного как Верка Сердючка, могут не впустить в РФ по имеющимся на это основаниям, следует из материалов российских правоохранительных органов, с которыми ознакомилось РИА Новости.Верка Сердючка — сценический образ, в котором выступает украинский артист Андрей Данилко. Он прославился после участия в песенном конкурсе "Евровидение" в 2007 году, заняв второе место с песней "Dancing Lasha Tumbai"."На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию РФ", - говорится в материалах.После 2022 года исполнитель неоднократно негативно высказывался в адрес России и российских властей.В середине июня на тот момент уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что обратился в полицию из-за русскоязычных песен на концерте Сердючки. По информации украинского телеканала ТСН, концерт артиста состоялся в одном из киевских отелей. На нем, как рассказали очевидцы, исполнялись песни на русском языке. Позже агентство "Украинские новости" передавало, что полиция привлекла к административной ответственности директора отеля, где выступала Сердючка, а Креминь заявил, что не видит нарушений в том, что Данилко исполнял песни на русском языке.
Украинского артиста Данилко могут не впустить в Россию

Артиста Данилко, известного как Верка Сердючка, могут не впустить в Россию

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Украинского артиста Андрея Данилко, более известного как Верка Сердючка, могут не впустить в РФ по имеющимся на это основаниям, следует из материалов российских правоохранительных органов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Верка Сердючка — сценический образ, в котором выступает украинский артист Андрей Данилко. Он прославился после участия в песенном конкурсе "Евровидение" в 2007 году, заняв второе место с песней "Dancing Lasha Tumbai".
"На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию РФ", - говорится в материалах.
После 2022 года исполнитель неоднократно негативно высказывался в адрес России и российских властей.
В середине июня на тот момент уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что обратился в полицию из-за русскоязычных песен на концерте Сердючки. По информации украинского телеканала ТСН, концерт артиста состоялся в одном из киевских отелей. На нем, как рассказали очевидцы, исполнялись песни на русском языке. Позже агентство "Украинские новости" передавало, что полиция привлекла к административной ответственности директора отеля, где выступала Сердючка, а Креминь заявил, что не видит нарушений в том, что Данилко исполнял песни на русском языке.
