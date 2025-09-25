https://ria.ru/20250925/danija-2044259940.html

Дания не располагает доказательствами связи России с инцидентами с дронами

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Дания не располагает доказательствами, чтобы утверждать, что Россия якобы связана с инцидентами с дронами, замеченными у аэропортов королевства, сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра обороны королевства Троэльса Лунд Поульсена. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности РФ к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, заявил, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание. Посол РФ в Дании Владимир Барбин заявил во вторник, что за инцидентом в небе над аэропортом Копенгагена прослеживается стремление спровоцировать страны НАТО на прямое военное столкновение с Россией. Глава диппредставительства отметил, что высказываемые в адрес России подозрения безосновательны, Россия не заинтересована в дальнейшей эскалации напряженности в Европе, чреватой непредсказуемыми последствиями. "У нас нет доказательств, чтобы утверждать связь (инцидентов с дронами - ред.) с Россией", - приводит слова Поульсена агентство Рейтер. Поульсен добавил, что прямой военной угрозы Дании в свете инцидентов с БПЛА нет. Ранее в ночь на четверг сервис Flightradar24 сообщил, что аэропорт датского города Ольборг был закрыт из-за "беспилотников в воздушном пространстве", три прибывающих самолета были перенаправлены в другие аэропорты. Позднее агентство Рейтер со ссылкой на полицию сообщило, что появление беспилотников также затронуло вооруженные силы Дании, поскольку аэропорт Ольборга используется как военная база. Агентство передавало, что полиция Дании также получила информацию о беспилотниках в аэропортах городов Эсбьорг, Сённерборг и Скридструп. Сервис Flightradar24 на своей странице в соцсети X сообщал вечером в понедельник, что все взлеты и посадки в аэропорту Копенгагена приостановлены с 20.26 по местному времени (21.26 мск) из-за сообщений о беспилотниках. Агентство Рейтер передавало со ссылкой на датскую полицию, что аэропорт закрыт из-за беспилотников, якобы замеченных в районе воздушной гавани. Позднее аэропорт сообщил, что вновь открылся. Полиция Копенгагена ранее сообщила РИА Новости, что несколько "крупных" дронов наблюдалось у аэропорта Копенгагена, однако пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник заявила, что инцидент с БПЛА стал "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за все время. Норвежский портал Dronemagasinet, посвященный БПЛА, сообщил в среду, что беспилотники, замеченные у аэропорта Копенгагена в понедельник и приведшие к его закрытию, могли быть учебным самолетом местной авиакомпании Copenhagen Airtaxi AS, совершавшим тренировочный полет.

