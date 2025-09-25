https://ria.ru/20250925/danija-2044237958.html

В Дании хотят разрешить сбивать дроны

2025-09-25T11:18:00+03:00

в мире

россия

копенгаген

дания

метте фредериксен

flightradar24

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/19987/46/199874628_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_53f0918a49a3de0cffa21c4f4bf65653.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Правительство Дании предложит законодательство, которое позволит владельцам инфраструктуры сбивать дроны, сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра юстиции королевства Петера Хуммельгора. Ранее в ночь на четверг сервис Flightradar24 сообщил, что аэропорт датского города Ольборг был закрыт из-за "беспилотников в воздушном пространстве", три прибывающих самолета были перенаправлены в другие аэропорты. Позднее агентство Рейтер со ссылкой на полицию сообщило, что появление беспилотников также затронуло вооруженные силы Дании, поскольку аэропорт Ольборга используется как военная база. Агентство передавало, что полиция Дании также получила информацию о беспилотниках в аэропортах городов Эсбьорг, Сённерборг и Скридструп. "Правительство предложит законодательство, которое позволит владельцам инфраструктуры сбивать дроны", - говорится в сообщении. Как сообщает агентство, министр юстиции добавил, что беспилотники, замеченные у нескольких датских аэропортов в ночь на четверг, якобы были гибридной атакой, направленной на "распространение страха". Министр также сообщил, что власти приобретут "возможности" для обнаружения и нейтрализации дронов. Сервис Flightradar24 на своей странице в соцсети X сообщал вечером в понедельник, что все взлеты и посадки в аэропорту Копенгагена приостановлены с 20.26 по местному времени (21.26 мск) из-за сообщений о беспилотниках. Агентство Рейтер передавало со ссылкой на датскую полицию, что аэропорт закрыт из-за беспилотников, якобы замеченных в районе воздушной гавани. Позднее аэропорт сообщил, что вновь открылся. Полиция Копенгагена ранее сообщила РИА Новости, что несколько "крупных" дронов наблюдалось у аэропорта Копенгагена, однако пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник заявила, что инцидент с БПЛА стал "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за все время. Норвежский портал Dronemagasinet, посвященный БПЛА, сообщил в среду, что беспилотники, замеченные у аэропорта Копенгагена в понедельник и приведшие к его закрытию, могли быть учебным самолетом местной авиакомпании Copenhagen Airtaxi AS, совершавшим тренировочный полет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности РФ к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, заявил, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание. Посол РФ в Дании Владимир Барбин заявил во вторник, что за инцидентом в небе над аэропортом Копенгагена прослеживается стремление спровоцировать страны НАТО на прямое военное столкновение с Россией. Глава диппредставительства отметил, что высказываемые в адрес России подозрения безосновательны, Россия не заинтересована в дальнейшей эскалации напряженности в Европе, чреватой непредсказуемыми последствиями.

2025

Ольга Фомченкова

