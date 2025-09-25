Рейтинг@Mail.ru
Дания обратилась к НАТО и ЕС для обсуждения инцидентов с дронами - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:10 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/danija-2044235239.html
Дания обратилась к НАТО и ЕС для обсуждения инцидентов с дронами
Дания обратилась к НАТО и ЕС для обсуждения инцидентов с дронами - РИА Новости, 25.09.2025
Дания обратилась к НАТО и ЕС для обсуждения инцидентов с дронами
Дания обратилась к НАТО и ЕС для обсуждения инцидентов с дронами, решение о запросе консультаций по 4 статье НАТО пока не принято датскими властями, сообщает... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T11:10:00+03:00
2025-09-25T11:10:00+03:00
в мире
россия
копенгаген
дания
метте фредериксен
дмитрий песков
владимир барбин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615777_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_4db0f2df488eca74f37c9118154fd54f.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Дания обратилась к НАТО и ЕС для обсуждения инцидентов с дронами, решение о запросе консультаций по 4 статье НАТО пока не принято датскими властями, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра обороны королевства Троэльса Лунд Поульсена. Ранее в ночь на четверг сервис Flightradar24 сообщил, что аэропорт датского города Ольборг был закрыт из-за "беспилотников в воздушном пространстве", три прибывающих самолета были перенаправлены в другие аэропорты. Позднее агентство Рейтер со ссылкой на полицию сообщило, что появление беспилотников также затронуло вооруженные силы Дании, поскольку аэропорт Ольборга используется как военная база. Агентство передавало, что полиция Дании также получила информацию о беспилотниках в аэропортах городов Эсбьорг, Сённерборг и Скридструп. "Мы обратились к НАТО и ЕС для обсуждения инцидентов с беспилотниками", - приводит слова министра обороны агентство. Поульсен, слова которого приводит Рейтер, также сообщил, что власти еще не приняли окончательного решения запросе консультаций по 4 статье устава НАТО. Сервис Flightradar24 на своей странице в соцсети X сообщал вечером в понедельник, что все взлеты и посадки в аэропорту Копенгагена приостановлены с 20.26 по местному времени (21.26 мск) из-за сообщений о беспилотниках. Агентство Рейтер передавало со ссылкой на датскую полицию, что аэропорт закрыт из-за беспилотников, якобы замеченных в районе воздушной гавани. Позднее аэропорт сообщил, что вновь открылся. Полиция Копенгагена ранее сообщила РИА Новости, что несколько "крупных" дронов наблюдалось у аэропорта Копенгагена, однако пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник заявила, что инцидент с БПЛА стал "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за все время. Норвежский портал Dronemagasinet, посвященный БПЛА, сообщил в среду, что беспилотники, замеченные у аэропорта Копенгагена в понедельник и приведшие к его закрытию, могли быть учебным самолетом местной авиакомпании Copenhagen Airtaxi AS, совершавшим тренировочный полет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности РФ к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, заявил, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание. Посол РФ в Дании Владимир Барбин заявил во вторник, что за инцидентом в небе над аэропортом Копенгагена прослеживается стремление спровоцировать страны НАТО на прямое военное столкновение с Россией. Глава диппредставительства отметил, что высказываемые в адрес России подозрения безосновательны, Россия не заинтересована в дальнейшей эскалации напряженности в Европе, чреватой непредсказуемыми последствиями.
https://ria.ru/20250925/bpla-2044173374.html
https://ria.ru/20250920/danija-2043151134.html
россия
копенгаген
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615777_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_4ba32cc773cd2fc92af2795c74d17480.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, копенгаген, дания, метте фредериксен, дмитрий песков, владимир барбин, нато, евросоюз, flightradar24
В мире, Россия, Копенгаген, Дания, Метте Фредериксен, Дмитрий Песков, Владимир Барбин, НАТО, Евросоюз, Flightradar24
Дания обратилась к НАТО и ЕС для обсуждения инцидентов с дронами

Reuters: Дания обратилась к НАТО и ЕС для обсуждения инцидентов с дронами

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Дания обратилась к НАТО и ЕС для обсуждения инцидентов с дронами, решение о запросе консультаций по 4 статье НАТО пока не принято датскими властями, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра обороны королевства Троэльса Лунд Поульсена.
Ранее в ночь на четверг сервис Flightradar24 сообщил, что аэропорт датского города Ольборг был закрыт из-за "беспилотников в воздушном пространстве", три прибывающих самолета были перенаправлены в другие аэропорты. Позднее агентство Рейтер со ссылкой на полицию сообщило, что появление беспилотников также затронуло вооруженные силы Дании, поскольку аэропорт Ольборга используется как военная база. Агентство передавало, что полиция Дании также получила информацию о беспилотниках в аэропортах городов Эсбьорг, Сённерборг и Скридструп.
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Полиция Дании получила информацию о беспилотниках в трех городах
Вчера, 02:52
"Мы обратились к НАТО и ЕС для обсуждения инцидентов с беспилотниками", - приводит слова министра обороны агентство.
Поульсен, слова которого приводит Рейтер, также сообщил, что власти еще не приняли окончательного решения запросе консультаций по 4 статье устава НАТО.
Сервис Flightradar24 на своей странице в соцсети X сообщал вечером в понедельник, что все взлеты и посадки в аэропорту Копенгагена приостановлены с 20.26 по местному времени (21.26 мск) из-за сообщений о беспилотниках. Агентство Рейтер передавало со ссылкой на датскую полицию, что аэропорт закрыт из-за беспилотников, якобы замеченных в районе воздушной гавани. Позднее аэропорт сообщил, что вновь открылся. Полиция Копенгагена ранее сообщила РИА Новости, что несколько "крупных" дронов наблюдалось у аэропорта Копенгагена, однако пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник заявила, что инцидент с БПЛА стал "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за все время.
Норвежский портал Dronemagasinet, посвященный БПЛА, сообщил в среду, что беспилотники, замеченные у аэропорта Копенгагена в понедельник и приведшие к его закрытию, могли быть учебным самолетом местной авиакомпании Copenhagen Airtaxi AS, совершавшим тренировочный полет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности РФ к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, заявил, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание. Посол РФ в Дании Владимир Барбин заявил во вторник, что за инцидентом в небе над аэропортом Копенгагена прослеживается стремление спровоцировать страны НАТО на прямое военное столкновение с Россией. Глава диппредставительства отметил, что высказываемые в адрес России подозрения безосновательны, Россия не заинтересована в дальнейшей эскалации напряженности в Европе, чреватой непредсказуемыми последствиями.
Замок Кронборг в Дании - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Дания выделила более 1,3 миллиарда долларов на укрепление вооруженных сил
20 сентября, 11:42
 
В миреРоссияКопенгагенДанияМетте ФредериксенДмитрий ПесковВладимир БарбинНАТОЕвросоюзFlightradar24
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала